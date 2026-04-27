Primo maggio a Napoli, l’elenco dei musei aperti e gli orari per le visite

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Venerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Pignatelli saranno regolarmente aperti al pubblico ai consueti costi e orari d’ingresso.

FESTA DEL LAVORO AL PALAZZO REALE DI NAPOLI

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Data: venerdì 1° maggio

Consueti costi e orari di ingresso

Orari di visita:

– Appartamento di Etichetta, 9.00-20.00 (ultimo ingresso ore 19.00).

– Museo della Fabbrica, 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30).

– Le ceramiche dei Viceré. I reperti provenienti dal pozzo di Palazzo Vecchio – Esposizione di manufatti archeologici, Scalone d’Onore, 9.00-20.00 (ultimo ingresso ore 19.00).

– Androne delle Carrozze, mostra permanente “Palazzo Reale: danni di guerra e restauri. Una storia per immagini dal 1943 agli anni Cinquanta”, 9.00-19.00.

– Museo Caruso, 9.00-14.00 (ultimo ingresso alle ore 13.00).

Considerato che alcune sale potrebbero essere temporaneamente non accessibili, si invitano i visitatori a verificare sempre le informazioni fornite dal personale della biglietteria.

Si ricorda al gentile pubblico che, per motivi tecnici, l’istallazione interattiva L’ascensore del Re, collocata alle spalle della Sala del Trono, è provvisoriamente chiusa al pubblico.

FESTA DEL LAVORO AL MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES

Data: venerdì 1° maggio

Consueti costi e orari di ingresso

Orari di visita:

– Museo Pignatelli: Dalle ore 9.30 alle ore 17.00 (ultimo ingresso ore 16.00).

Il Museo delle Carrozze resta temporaneamente chiuso al pubblico.

Biglietto dedicato

– BANKSY VS WARHOL – Passaggio a Napoli, Casa della Fotografia, 09.30-17.00 (ultimo ingresso ore 16.00).

Biglietti: in loco oppure su https://www.ciaotickets.com/

Considerato che alcune sale potrebbero essere temporaneamente non accessibili, si invitano i visitatori a verificare sempre le informazioni fornite dal personale all’ingresso del Museo.