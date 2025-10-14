Elezioni, disgelo Fico-De Luca: malumori in Rai per la candidatura di Sangiuliano

PUBBLICITÀ

Si muove lo scacchiere politico in Campania a poco più di un mese dalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Dopo gli attriti dei giorni scorsi, nel campolargo si registrano segnali di distensione, dall’altra parte si lavora per allargare la squadra, aprendo le porte anche a chi nel recente passato aveva sposato il progetto del centrosinistra.

Un incontro definito “cordiale”, quello tra Roberto Fico e Vincenzo De Luca. Nessuna foto ufficiale, due comunicati distinti diffusi dagli staff, ma un messaggio chiaro: riparte il dialogo dopo settimane di tensioni. L’ex presidente della Camera si è recato a Palazzo Santa Lucia con l’obiettivo di “concentrare le energie su un unico avversario, la destra”, come si legge nella sua nota.

L’incontro è stato favorito anche da Clemente Mastella, che da giorni sollecitava un riavvicinamento tra i due. Presente anche Piero De Luca, nuovo segretario regionale del Partito Democratico e figlio del governatore uscente.

Sul tavolo anche le recenti nomine regionali e l’uso del cognome De Luca nel simbolo della lista “A testa alta”, tema su cui l’ex presidente della Camera avrebbe espresso alcune riserve, poi rientrate in nome dell’unità.

Da Salerno, intanto, De Luca ha commentato con ironia la decisione del centrodestra di candidare Edmondo Cirielli come aspirante governatore: “Io ringrazio il centrodestra per il regalo che ci ha fatto”, ha dichiarato il presidente della Regione, strappando sorrisi tra i presenti.

Sul fronte opposto, però, Cirielli si muove per rafforzare la sua squadra. L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano potrebbe essere il capolista di Fratelli d’Italia. “Mi assumo la responsabilità, perché secondo me è stato un grande ministro della Cultura e soprattutto un grande ministro per la Campania. Quindi io gli ho chiesto di essere candidato”, ha spiegato Cirielli. “È molto contento del lavoro che sta facendo a Parigi, ma non nego di averlo tentato. Non so cosa deciderà, ormai deve muoversi nella decisione.”

I segnali social sembrano confermare un possibile ritorno in campo di Sangiuliano, anche se da Mamma Rai c’è chi storce il naso. “La Rai non è un tram da cui si scende e si sale a piacimento. Ora, o il diretto interessato smentisce pubblicamente o almeno abbia il buon gusto di prendere un periodo di aspettativa in attesa che il suo partito decida – fa sapere il sindacato Usigrai – Se dovesse entrare in politica per la seconda volta ci aspettiamo che si dimetta dalla Rai”

Segnali, parole e incontri che delineano una campagna elettorale ormai entrata nel vivo: nel centrosinistra si prova a ricucire, mentre nel centrodestra si punta su volti di peso per sfidare Fico e De Luca, coinvolgendo politici fino a qualche tempo fa vicini all’ex sindaco di Salerno, come i consiglieri uscenti Vincenzo Santangelo e Giovanni Zannini, passati in Forza Italia e Fratelli d’Italia, e l’ex assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, coloratosi d’azzurro da qualche giorno.