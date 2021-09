Dal 6 al 16 settembre sono in corso le elezioni per rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli per il quadriennio 2021-2025. Nasce la lista *Ingegneri Indipendenti – Patto per il Futuro*. L’Ing. Domenico Di Girolamo è uno dei promotori di questa iniziativa. “Ho deciso di scendere in campo, di candidarmi, ritenendo questa decisione come il naturale proseguimento del lungo cammino fatto in questi anni, un percorso che mi ha aiutato a conoscere in profondità le problematiche dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. L’impegno della nostra lista per l’Ordine Ingegneri di Napoli sarà a prescindere dal risultato elettorale e a voi amici, colleghi che ci avete sempre supportato chiediamo di appoggiare la nostra candidatura al fine di mettere le basi per un ulteriore salto di qualità nel percorso intrapreso.

L’Ordine degli Ingegneri di Napoli è l’esperienza più intensa e gratificante che da Ingegnere possa vivere. Scendiamo in campo candidandoci come consiglieri per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia Napoli. Siamo qui a chiedervi la fiducia non solo ai colleghi iscritti all’ordine ma anche agli amici di sempre che potranno essere i portavoce della nostra candidatura presso loro amici e parenti ingegneri facendo proselitismo”.

Continua l’Ing. Domenico Di Girolamo: “Con l’entusiasmo e la professionalità di sempre e soprattutto forte delle esperienze pregresse di ognuno di noi, la nostra lista Ingegneri Indipendenti -Patto per il Futuro a unica e indipendente, con lo scopo di unire le nostre esperienze per dare forza alle nostre idee per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. Rappresentiamo l’alternativa alla lista del Presidente uscente, all’altra lista e a candidature singole per dare voce ai colleghi Ingegneri Indipendenti e Autonomi non legati politicamente a nessuna corrente per il rinnovo e il cambiamento del consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli per il 2021-2025. Mi auguro che tutti i colleghi si rechino presso le urne a votare, esprimendo liberamente il proprio consenso, senza lasciarsi condizionare, in alcun modo, da programmi di mera facciata che rischiano poi di rimanere solo sulla carta senza tradursi in fatti concreti.

Ci siamo uniti in un’unica lista per dare forza alle nostre idee e subito dopo le elezioni ci impegneremo a costituirci in associazione libera di categoria no-profit per continuare in questa direzione”.

*Ingegneri Indipendenti di Napoli – Patto per il Futuro*

CLICCA QUI IN BASSO PER LEGGERE IL PROGRAMMA ED I CANDIDATI

Basile Nicola

48 ANNI

Laureato in Ingegneria Civile e Ambientale (L7) e Ingegneria della Sicurezza (LM26) presso l’Università degli Studi di Napoli.

Ha conseguito l’abilitazione come ingegnere Civile / Ambientale presso l’Università Federico II di Napoli. Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Napoli SEZ.A settore Civile ed Ambientale/Sicurezza.

Lavora come Vigile del Fuoco Esperto ufficio Dirigente in posizione di Staff – Responsabile della centrale di allarme Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

ESPERTO NEL SETTORE DELLE EMERGENZE NAZIONALI E TECNICO DELLA SICUREZZA.

Dellini Vincenzo

50 ANNI

Laureato in Ingegneria Civile (L7) e Ingegneria della Sicurezza (LM 26) e MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni).

Dal 12/07/2017 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli alla sez. B n. 876 e dal 10/12/2020 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli alla sez. A n. 22596.

Ha conseguito l’abilitazione professionale per la libera professione di Geometra al Collegio Provinciale dei Geometri di Napoli al n.4974.

Esperto nella formazione per la sicurezza alla guida dei veicoli, attualmente lavora come libero professionista.

Di Girolamo Domenico

59 ANNI

laureato in Ingegneria Civile (L7) e Ingegneria della Sicurezza (LM 26) presso l’Università degli Studi di Napoli.

Ha conseguito l’abilitazione come ingegnere Civile / Ambientale presso l’Università Federico II^ di Napoli, come ingegnere Industriale e ingegnere dell’Informazione presso l’Università la Sapienza di Roma.

Lavora come impiegato quadro con funzioni dirigenziali presso una società napoletana con le funzioni di Direttore Tecnico. Responsabile di diversi progetti di ricerca e sviluppo su temi di monitoraggio ambientale, esperto di gare di servizi e lavori.

Ha seguito e diretto diversi appalti pubblici in tutti il territorio nazionale per la società con cui opera da oltre un ventennio.

Ha ottenuto formali riconoscimenti dalle Amministrazioni per l’attività svolta “dimostrando competenza, capacità e dinamismo sia nel rapporto con i subalterni che con le persone estranee all’amministrazione, consentendo a tale ultima di offrire un’immagine sempre degna e efficiente”.

Cavallo Francesco

71 ANNI

Laureato in Ingegneria Civile Edile.

Iscritto all’albo alla sezione A con n.10897 dal 29/10/1991.

Cavaliere del lavoro e Senatore dell’Ordine degli Ingegneri.

Candidati

PER LA SEZ. B

Venturino Francesco

30 ANNI

Laureato in Ingegneria Civile e Ambientale presso l’Università Telematica Pegaso, iscritto alla Sez. B dell’ Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 22492. Abilitato all’esercizio della libera professione di ingegnere civile e ambientale sez. B, geometra e perito industriale col massimo dei voti.

Ha esperienza decennale nella consulenza tecnica in ambito catastale e urbanistico. Esperto nel rilievo topografico e in possesso di spiccate doti gestionali e organizzative. Ha lavorato nella P.A. come impiegato tecnico presso l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale nell’ ambito del Progetto Vasca San Sebastiano.

Attualmente impegnato in un tirocinio formativo presso l’Ufficio Tecnico di Torre del Greco (NA) e iscritto alla magistrale di Ingegneria Civile presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma.