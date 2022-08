Elezioni Politiche 2022, è bagarre nell’area a Nord di Napoli per le candidature: tanti nomi, poche certezze

Le elezioni politiche si decideranno nei collegi uninominali del Rosatellum: questo è quanto emerge dall’ultima mappatura elaborata da YouTrend in partnership con Cattaneo Zanetto & Co, basata sulla legge elettorale in vigore e sull’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24. In base a questo studio il collegio di Giugliano è più contendibile d’Italia. In caso di tre poli – con i pentastellati a correre da soli – sarebbe alla portata di tutte e tre le coalizioni. Dunque è bagarre totale nell’area Nord di Napoli ed in per le candidature in vista delle prossime elezioni politiche.

Bagarre candidature nell’area a Nord di Napoli

Nel Pd si fa largo il nome del notaio Roberto Dante Cogliandro all’uninominale al Senato. Anche il circolo Pd di Giugliano riflette su un nome da fare unitario che possa rappresentare il territorio. Ci riproverà di nuovo Lello Topo, deputato uscente di Villaricca, che l’ultima volta trovò un seggio nel collegio dell’area vesuviana. In lizza anche l’ex sindaco di Melito Venanzio Carpentieri.

Ma la grande sfida per le candidature di gioca in due partiti: M5S e Fratelli d’Italia. Mariolina Castellone, senatrice e capogruppo uscente, è sicura della candidatura. Da capire chi sarà candidato alla Camera al posto di Salvio Micillo, impossibilitato a partecipare visto la regola del limite delle due candidature. Ma è proprio il deputato giuglianese, in qualità di coordinatore per la Regione Campania, a tessere le fila delle candidature piazzando suoi ‘fedelissimi’. Tra questi ci sono Sergio Costa, ex ministro all’Ambiente di cui Micillo fu sottosegretario, ed Emanuele Amoruso, giovane e noto attivista di Villaricca che ha fatto parte del suo staff. Entrambi hanno annunciato sui loro profili di aver presentare le candidature per le Parlamentarie on line del Movimento 5 Stelle. In lista tra i papabili candidati nel M5S ci sono anche altri nomi della società civile. Poi ci sono i grillini di lungo corso, come il giuglianese Salvatore Pezzella, consigliere comunale e Metropolitano, il quale spera di veder riconosciuto la fedeltà e l’impegno profuso da anni per il M5S. Inoltre in caso di elezione Pezzella andrebbe a liberare un posto sia in consiglio comunale che in città metropolitana. Resta da capire, invece, dove e se troverà spazio Andrea Caso, ex M5S, poi passato con il nuovo partito di Luigi Di Maio.

Per Fratelli d’Italia ci potrebbe essere in corsa Michele Schiano di Visconti, verso l’ uninominale alla Camera. In corsa anche altri nomi come Emanuele Bifaro, coordinatore cittadino di Giugliano, Gennaro Ruggiero, storico esponente del partito della Meloni a Mugnano, e Cosimo Amente, membro del comitato provinciale del partito della Meloni. In corso anche Gabriella Peluso.

In Forza Italia, dopo la nomina di Fulvio Martusciello, si lavora a candidature di spessore e qualità. Anche in questo caso si potrebbe pescare sia tra i politici già eletti in Regione o al Comune sia tra la società civile. In corsa per il partito di Berlusconi ci sarà sicuramente Michela Rostan. Tra i papabili anche Giuseppe Pietro Maisto, ex consigliere regionale e candidato a sindaco alle ultime Amministrative a Giugliano, fedelissimo di Martusciello. Massimo Pelliccia sindaco Casalnuovo.

Per la Lega dovrebbe scendere in campo Severino Nappi e Pina Castiello.

Dal Terzo Polo che vede Azione, Italia Viva e Democristiani insieme, potrebbero uscire grandi novità a livello territoriale. Armando Cesaro, vicino ad Italia Viva, ha annunciato che non si candiderà in prima persona ma lavorerà per il partito. Sul territorio dell’area Nord di Napoli ci sono tanti consiglieri comunali, consiglieri regionali, assessori e politici attivisti pronti a scendere in campo per il terzo polo.

La nuova organizzazione nei collegi

La prima con 7 seggi uninominali con sistema maggioritario e 13 con sistema proporzionale e collegi plurinominali. Invece la seconda con 7 seggi uninominali col maggioritario e gli altri con collegi plurinominali e sistema proporzionale. Per il senato 7 saranno eletti con il sistema maggioritario e collegi uninominali, mentre gli altri 11 col sistema proporzionale e collegi plurinominali.

SENATO

• il collegio n. 1 (Caserta) aggrega l’intero territorio della provincia di Caserta (104 comuni);

• il collegio n. 2 (Benevento) include tutti i comuni delle province di Avellino e Benevento, che sono rispettivamente 118 e 78;

• il collegio n. 3 (Salerno) composto da 137 comuni della provincia di Salerno, incluso il capoluogo di provincia, di cui aggrega la grande maggioranza del territorio (sono esclusi 21 comuni facenti parte dei collegi n. 6 e n. 7);

• il collegio n. 4 (Napoli) include l’intero territorio del comune di Napoli;

• il collegio n. 5 (Giugliano in Campania) aggrega 30 comuni dell’area posta a nord del capoluogo di regione. Oltre alla località da cui deriva il nome del collegio, numerosi sono i comuni che si distinguono per numero di residenti come ad esempio, tra gli altri, Pozzuoli, Casoria, Afragola e Marano di Napoli;

• il collegio n. 6 (Torre del Greco) è un collegio interprovinciale che si sviluppa sul territorio della città metropolitana di Napoli, di cui riunisce 24 comuni (in gran parte sulla zona costiera a sud del capoluogo), e su quello della provincia di Salerno, di cui aggrega 19 comuni.

Per numero di residenti si segnalano Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Portici, nell’ambito del territorio metropolitano partenopeo, e Scafati, Pagani e Angri, in provincia di Salerno, ma anche Sant’Egidio del Monte Albino, San Marzano Sul Sarno, Corbara e tutti quelli della Costiera amalfitana.

• il collegio n. 7 (Acerra) include 37 comuni della città metropolitana di Napoli posti a est del capoluogo, tra i quali Acerra e Pomigliano d’Arco e alcuni comuni posti nell’area a nord e a ovest del Vesuvio, ai quali sono stati aggregati i comuni di Sarno e San Valentino Torio della provincia di Salerno. Collegi plurinominali Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

I COLLEGI PLURINOMINALI

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i 4 collegi uninominali Senato nn. 4, 5, 6 e 7, interessando integralmente il territorio della città metropolitana di Napoli e 21 comuni della provincia di Salerno.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi, aggrega gli altri 3 collegi uninominali Senato, i nn. 1, 2 e 3 e comprende integralmente il territorio delle province di Avellino, Benevento e Caserta, e la gran parte della provincia di Salerno (137 comuni).

CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 1

Nella circoscrizione Campania 1 sono assegnati 20 seggi, di cui 7 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori della città metropolitana di Napoli. Collegi uninominali;

• il collegio n. 1 (Giugliano in Campania) aggrega 16 comuni della città metropolitana di Napoli, limitrofi al capoluogo di regione (tutti nel quadrante a nord ovest dell’hinterland napoletano, oltre ai comuni delle isole di Ischia e Procida). Per numero di residenti si segnalano Giugliano in Campania, Pozzuoli e Marano di Napoli.

• il collegio n. 2 (Napoli, Fuorigrotta) è il primo dei due collegi in cui è ripartito il comune di Napoli e riunisce sostanzialmente il territorio della sua parte ovest, ad esclusione di un’area centrale inclusa nel collegio n. 03 (Vomero e Arenella, principalmente). Le principali zone aggregate sono le centrali Avvocata, Quartieri Spagnoli e Porto, le costiere Chiaia, Mergellina, Posillipo e Marechiaro, le più a ovest Fuorigrotta e Bagnoli e la più a nord Chiaiano.

• il collegio n. 3 (Napoli, San Carlo Arena) aggrega la parte prevalentemente a est del capoluogo di regione, e le più centrali Vomero ed Arenella. Il territorio del collegio si sviluppa a nord includendo il quartiere di Scampia, nell’area centrale nelle zone di Poggioreale e dell’aeroporto fino a giungere nella parte periferica a est di Napoli dove interessa tra gli altri i quartieri Barra e Ponticelli.

• il collegio n. 4 (Casoria) è un collegio situato nella parte immediatamente a nord del territorio della città metropolitana di Napoli, della quale comprende 14 comuni, di cui 9 con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; i primi per numero di residenti sono Casoria e Afragola.

• il collegio n. 5 (Acerra) riunisce 13 comuni della città metropolitana di Napoli collocati a est, nord est del capoluogo di regione; il suo territorio si sviluppa dalle località costiere di Portici ed Ercolano, passando per le pendici del Vesuvio e per Pomigliano d’Arco, fino a giungere nel più popoloso comune di Acerra a nord, al confine con la provincia di Caserta.

• il collegio n. 6 (Somma Vesuviana) aggrega 28 comuni della città metropolitana di Napoli, collocati nella parte più orientale del territorio di quest’ultima e al confine con le province a nord di Caserta e Benevento e a est con le province di Avellino e Salerno. L’area interessata dal territorio del collegio va dal comune posto più a sud, Pompei, passando per le pendici orientali del Vesuvio, nonché per i più popolosi comuni di Somma Vesuviana e Nola, fino a giungere al comune posto più a nord del collegio, Roccarainola.

• il collegio n. 7 (Torre del Greco) riunisce tutti i restanti 20 comuni della città metropolitana di Napoli, includendo le pendici meridionali del Vesuvio, i tre popolosi comuni costieri di Torre del Greco, Castellammare 219 di Stabia e Torre Annunziata e la gran parte della penisola sorrentina, oltre alle località di Capri e Anacapri.

I COLLEGI PLURINOMINALI

Nella circoscrizione sono 2 i collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 13 seggi, di cui 6 sono attribuiti nel collegio Campania 1 – 01 e 7 nel collegio Campania 1 – 02.

• il collegio plurinominale n. 1 aggrega il comune di Napoli e 16 comuni della città metropolitana omonima situati nel quadrante a nord ovest dell’hinterland napoletano (uninominali 1, 2 e 3).

• il collegio plurinominale n. 2 aggrega il territorio di quattro collegi uninominali Camera 2020, i nn. 4, 5, 6 e 7, interessando quindi tutti comuni della città metropolitana di Napoli non inclusi nel collegio n. 1.

CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2

Nella circoscrizione Campania 2 sono assegnati 18 seggi, di cui 7 uninominali.

La circoscrizione è costituita dai territori delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

• il collegio n. 1 (Aversa) aggrega 52 comuni della provincia di Caserta, orientativamente collocati nella parte occidentale di quest’ultima, e sulla costa tirrenica. Per numero di residenti si segnalano Aversa e Mondragone.

• il collegio n. 2 (Caserta) aggrega 24 comuni della provincia di Caserta di cui interessa sostanzialmente il territorio attorno al capoluogo omonimo, nella parte centro meridionale della provincia. Oltre a Caserta i centri con più residenti sono Marcianise, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere.

• il collegio n. 3 (Benevento) è interprovinciale e aggrega i restanti 28 comuni della provincia di Caserta non inclusi nei precedenti collegi e l’intero territorio della provincia beneventana (78 comuni). Il collegio si sviluppa pertanto nella parte alta del territorio della regione e include alcuni comuni relativamente popolosi quali, Piedimonte Matese sul versante casertano e Montesarchio, oltre al capoluogo di provincia, su quello beneventano.

• il collegio n. 4 (Avellino) è un collegio situato nella parte centro orientale del territorio regionale e comprende tutti i 118 comuni della provincia di Avellino. I comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti sono Avellino e Ariano Irpino.

• il collegio n. 5 (Scafati) riunisce 26 comuni della provincia di Salerno collocati a ovest e a nord del capoluogo ed include l’Agro nocerino e la Costiera Amalfitana.

• il collegio n. 6 (Salerno) aggrega 20 comuni della provincia salernitana: Salerno, Valle dell’Irno, Cava de’ Tirreni, Pontecagnano, Picentino e Battipaglia.

• il collegio n. 7 (Eboli) riunisce tutti i restanti 112 comuni della provincia salernitana, includendo tutta l’area del Cilento e l’omonimo parco nazionale e sviluppandosi a sud sia del territorio regionale sia di quello provinciale. Per numero di residenti si segnalano le località di Eboli, Capaccio Paestum e Agropoli.

I COLLEGI PLURINOMINALI

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

Nel collegio Campania 2 – 01 sono attribuiti 5 seggi per le province di Benevento e Caserta, e nel collegio Campania 2 – 02 sono attribuiti 6 seggi, comprendendo le province di Salerno e Avellino.