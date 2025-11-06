Elezioni regionali, Fico e Cirielli a Giugliano nello stesso giorno e luogo

La partita delle regionali si gioca anche nell’area a Nord di Napoli e Giugliano è sicuramente una delle città più grandi dove i vari candidati possono attingere il maggior numero di voti. Ed è per questo che ora, nella fase cruciale della campagna elettorale, i big scendono in campo proprio a Giugliano.
Roberto Fico, candidato alla presidenza della coalizione di centrosinistra, sarà domenica 9 novembre a Giugliano, alle 18 a Palazzo Palumbo, dove spiegherà agli elettori il programmma di governo della Regione Campania e gli impegni per l’area Giuglianese.
Anche Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della coalizione di centrodestra, farà tappa a Giugliano sempre domenica mattina 9 novembre, sempre a Palazzo Palumbo, per l’inaugurazione della campagna elettorale dell’Udc.
Giuliano Granato, candidato di Campania popolare, continua il suo tour tra Napoli, provincia e le altre zone della Campania per promuovere il suo programma elettorale. Anche Nicola Campanile, candidato di Per, e Bandecchi per Alternativa Popolare, avranno degli incontri in zona con gli elettori.
Elezioni regionali in Campania, 6 candidati alla Presidenza: si vota il 23 e 24 novembre