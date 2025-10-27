PUBBLICITÀ
Elezioni regionali in Campania, 6 candidati alla Presidenza: si vota il 23 e 24 novembre

Si sono concluse negli uffici del Tribunale di Napoli le operazioni di deposito delle liste per le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre.
Complessivamente sono 20 le liste che sono state depositate di cui 8 a sostegno del candidato del centrosinistra, Roberto Fico, e 8 a sostegno del candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli.
Quattro le liste dei candidati indipendenti: ‘Per – per le persone e la comunità’, che candida Nicola Campanile; ‘Campania popolare’, a sostegno di Giuliano Granato; ‘Forza del popolo’, che sostiene la candidatura di Carlo Arnese e la lista del candidato Stefano Bandecchi.
Per il candidato del centrosinistra Fico scendono in campo il Partito democratico, il M5S, Avs, la civica ‘Fico Presidente’, ‘A Testa alta’, emanazione del presidente uscente Vincenzo De Luca, ‘Noi di Centro – Noi Sud’, lista vicina al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ‘Avanti Campania’, che mette insieme socialisti e repubblicani, ‘Casa Riformista’.

A sostenere il centrodestra di Cirielli sono le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, la civica ‘Cirielli Presidente’, Noi moderati, Udc, Democrazia cristiana con Rotondi e Pensionati – Consumatori.

ECCO TUTTI I CANDIDATI DELLE RISPETTIVE COALIZIONI

