Elezioni regionali, la sfida di Stefano Palma: “Io unico candidato di Giugliano per il Centrosinistra”

Competenza, passione, idee nuove e giovani: parte da Giugliano la corsa elettorale di Stefano Palma, candidato nella lista del Movimento 5 Stelle a sostegno dell’aspirante Presidente della coalizione di Centrosinistra Roberto Fico.

Trentadue anni, sposato, padre di due figli, laurea in Ingegneria, dipendente pubblico funzionario Regione Campania nell’agenzia Arpac: nonostante la giovane età Stefano Palma vanta già un ottimo curriculum in ambito politico. Nel 2020, alla sua prima esperienza, è stato eletto Consigliere Comunale a Giugliano grazie alle 595 preferenze raccolte con la civica Pirozzi Sindaco, di cui è risultato primo in lista.

Nel corso della consiliatura è avvenuto il passaggio al M5S, di cui ha condiviso fin da subito idee, progetti e valori. Adesso lo attende una nuova sfida verso uno degli scranni di Palazzo Santa Lucia. Stefano Palma di fatto è l’unico candidato giuglianese alle Regionali per il Centrosinistra: un onore ma anche un peso, visto che si tratta di rappresentare un territorio con tante problematiche ma allo stesso tempo con moltissime potenzialità e risorse, che l’ex consigliere comunale del M5S ha già avuto modo di valorizzare durante il suo operato.

In veste di Presidente della IV Commissione Consiliare Trasparenza e Lavori pubblici, si è impegnato nell’intercettare fondi sovracomunali per la città di Giugliano per diverse centinaia di euro e ne ha seguito i lavori passo dopo passo.

Tra i più importanti ci sono il finanziamento di 6 milioni di euro derivante da fondi PNRR finalizzato alla riqualificazione del Mog di Giugliano e la riqualificazione di piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare.

Proprio a Licola Mare, Stefano Palma si è fatto promotore per due anni consecutivi del progetto sociale di spiaggia inclusiva, che ha permesso a diverse persone con handicap di poter vivere finalmente il mare a pochi metri da casa.

Un’attenzione, quella di Palma, rivolta dunque alle persone bisognose e ad una porzione di territorio, quello della fascia costiera Domizio-flegreo-giuglianese, dalle potenzialità immense ma che ad oggi non è valorizzata come dovrebbe.

Oltre agli interventi di ampio respiro, Stefano Palma ha seguito anche importanti lavori pubblici, alcuni dei quali sono arrivati già a compimento come la riqualificazione della piscina comunale di via Pigna; la costruzione di nuovi playground in sette zone della città tra cui l’area verde in Piazza Gramsci, molto apprezzata dai cittadini giuglianesi; il patto col Comune di Villaricca per il rifacimento di via Marchesella; la realizzazione di un asilo nido nella villa comunale, recentemente inaugurato dall’Amministrazione comunale; lavori di rifacimento del manto stradale in via San Nullo a Licola, il primo cantiere del progetto ‘strade Nato’. Un progetto atteso da oltre 10 anni per la fascia costiera.

“È una decisione che nasce dalla voglia di continuare a servire la mia comunità, con la stessa passione ma con una visione più ampia: quella di chi vuole dare voce al territorio della provincia che troppo spesso resta ai margini”, afferma Stefano Palma. “Sono pronto per questa sfida dove porterò il mio impegno, la mia esperienza amministrativa e la mia idea di politica: concreta, onesta, vicina alle persone. Ho scelto di restare qui per disegnare una terra in cui restare, non da cui scappare”.

La Regione può e deve essere il motore del cambiamento che tanti aspettano. “E ora, con Roberto Fico Presidente, ispirati dai valori del Movimento 5 stelle, possiamo farlo.

Affinché nessuno resti indietro”.

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/palmastefanopolitico

PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/palma.stefanoo?igsh=MXExdWN3eWpyeWlqYQ==