PUBBLICITÀ
HomeSpettacoliGossipElodie fa volare il telefono di un fan al concerto, ma era...
GossipMusicaSocial & Tendenze

Elodie fa volare il telefono di un fan al concerto, ma era un giornalista accreditato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Elodie fa volare il telefono di un fan al concerto, ma era un giornalista accreditato
Elodie fa volare il telefono di un fan al concerto, ma era un giornalista accreditato
PUBBLICITÀ

Durante un concerto a Messina, Elodie si è resa protagonista di un gesto che in poche ore è diventato virale sui social. Mentre eseguiva Black Nirvana nella celebre vasca d’acqua, un uomo sotto il palco si è avvicinato per riprenderla da molto vicino con il cellulare. L’artista ha proseguito l’esibizione senza perdere la concentrazione, ma alla fine ha reagito: con un gesto rapido ha colpito il telefono facendolo cadere, per poi continuare la performance come se nulla fosse. Solo in seguito si è scoperto che la persona coinvolta era un giornalista autorizzato a effettuare riprese.

Dopo la diffusione delle immagini online, il diretto interessato ha raccontato la propria versione dei fatti. Non si trattava di un fan troppo invadente, bensì di Antonio Caffo, giornalista di Messina Today. «Sono invece entrato da fotoreporter accreditato», ha spiegato. «Con una decina di colleghi abbiamo seguito i primi quattro brani dell’artista e poi via: dunque poter scattare foto e riprendere anche video». Ha poi aggiunto: «A questo punto mi viene il sospetto che Elodie non fosse al corrente della presenza di noi rappresentanti della stampa sotto il palco». Quanto al telefono, ha precisato: «Per fortuna non si è rotto».

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati