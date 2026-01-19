Travolto dall’auto pirata, lutto a Napoli per la morte di Emanuele

PUBBLICITÀ

Emanuele Brandi è morto nel tragico investimento avvenuto ieri sera sulla strada provinciale tra San Tammaro e Capua. L’uomo passeggiava quando è stato investito da un’auto pirata mentre attraversava la strada. Il 61enne era originario di Napoli ma da anni si era trasferito nel Casertano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini per l’identificazione del conducente del veicolo che è fuggito. La salma di Brandi è stata portata all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta per l’autopsia.

Lacrime a Villaricca per Rocco D’Alterio, il 36enne è morto dopo l’incidente sulla Circumvallazione esterna

Tragico incidente all’alba di ieri, lungo la Circumvallazione esterna in zona Melito. A perdere la vita Rocco D’Alterio, 36enne residente a Villaricca, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, due auto procedevano affiancate ad alta velocità quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbero toccate.

Una delle vetture ha perso il controllo, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muretto. L’impatto è stato violentissimo e per il 36enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Marano, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.