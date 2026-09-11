Ennesimo incidente nel Napoletano, operaio rischia la vita

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Ieri sera i carabinieri della stazione di Trecase sono intervenuti presso l’ospedale di Boscotrecase per un operaio ferito a Boscotrecase. Sul volto alcuni graffi e sul torace diversi ematomi. Il 59enne di Boscoreale è stato trasferito all’ospedale di Nocera Inferiore, in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica.

Incidente mortale a Barletta

E’ morto nella tarda serata di ieri l’operaio si 34 anni precipitato da una altezza di nove metri mentre era a lavoro in un oleificio di via Foggia, a Barletta. L’uomo, originario di posto, era arrivato in condizioni critiche al Pronto soccorso dell’ospedale della città per poi essere trasferito al Bonomo di Andria dove è poi deceduto nel reparto di rianimazione.

Secondo quanto emerso dai rilievi dei carabinieri e dei tecnici dello Spesal della Asl Bat, il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. Sequestrata l’area.

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