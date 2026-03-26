Esplosione a Villaricca, una ragazza ferita portata in ospedale dai commercianti

PUBBLICITÀ

Poco dopo le ore 12 un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via Consolare Campana a Villaricca, nei locali dell’ex negozio di abbigliamento Carpe Diem. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria. Pare che sia esplosa una bombola, ci sono verifiche in corso. Carabinieri sul posto per indagini e rilievi. Nell’esplosione i detriti dell’immobile sono stati rinvenuti in strada.

Sono 4 i feriti, di cui due arrivati in ospedale in codice rosso e ricoverati in prognosi riservata. Stando a quanto raccontano alcuni commercianti della zona, sarebbero stati proprio loro a prestare i primi soccorsi ai feriti. In particolare una ragazza, i cui vestiti erano stati incendiati dalla deflagrazione, è stata portata in ospedale dai commercianti. “Sono stato il primo a soccorrerla – racconta un uomo, titolare di un’attività poco distante -, le ho prestato i primi aiuti, l’ho tranquillizzata e le ho dato la mia giacca prima che venisse accompagnata in ospedale”.

PUBBLICITÀ

L’esplosione è stata avvertita a chilometri di distanza, anche sui social c’è stato tam-tam dei vari gruppi Facebook. Un testimone ha raccontato: “Ero lì al momento dell’esplosione stavo sull’altra corsia in macchina con me i miei due bambini piccoli ,la mia macchina è sbalzata da terra per il boato sono riuscita ad accelerare e a farmi più avanti ma ero scioccata perché i bambini piangevano in macchina e io vedevo solo cose volare e un fumo grigio, in quel momento non avevo capito cosa fosse successo ,mi sono fermata a pochi metri e ho chiamato mio marito perché ero sconvolta dal boato e perché la mia macchina è sbalzata da terra ,poi dopo ho visto che è il negozio Carpe Diem. È stato davvero un momento terribile“.

Gli aggiornamenti del sindaco di Villaricca Francesco Gaudieri

“In merito all’esplosione verificatasi presso un’attività commerciale in via Consolare Campana, comunico che la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. Al momento, quattro persone risultano trasferite presso la struttura ospedaliera di San Giuliano: due in codice rosso, in prognosi riservata; e due feriti in modo meno grave. Due dei feriti saranno trasferiti presso l’Ospedale Cardarelli, nel reparto Grandi Ustioni. È stato immediatamente attivato un tavolo di monitoraggio continuo della situazione, in stretto coordinamento con tutte le autorità competenti, Prefettura, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale sanitario. Desidero ringraziare il Prefetto, dott. Michele Di Bari, che ha immediatamente espresso piena disponibilità e vicinanza istituzionale, così come tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso e nella gestione dell’emergenza. Siamo in costante aggiornamento e continueremo a informare la cittadinanza sull’evolversi della situazione“, ha scritto il sindaco Francesco Gaudieri.

Il video dell’esplosione tra Villaricca e Qualiano