Grave incidente per Eva Henger, l’attrice operata urgentemente dopo uno schianto in auto

Eva Henger sarebbe ricoverata in “condizioni complicate” in un ospedale in Ungheria. La donna ha avuto un grave incidente d’auto insieme al marito, Massimiliano Caroletti. Non è chiaro se a bordo ci fosse anche la figlia 13enne della coppia, Jennifer.

L’impatto, secondo le prime voci, sarebbe avvenuto ieri nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, paese natale dell’attrice. Nell’incidente coinvolta probabilmente anche una coppia che viaggiava a bordo di un’altra auto. A quanto pare la Henger in queste ore sarebbe stata operata a un braccio e a una gamba mentre il marito avrebbe subito una frattura dello sterno.

“Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza”, spiega l’esperto di gossip Alessandro Rosica. “Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo! In bocca al lupo per una pronta guarigione”.

“Moana non l’avrebbe mai fatto”, Eva Henger critica la decisione di Cicciolina

Eva Henger ha commentato la partecipazione di Cicciolina all’Isola dei Famosi 2022 svelando un retroscena sul rapporto tra Ilona Staller e Moana Pozzi. “Loro due negli ultimi tempi non erano più molto amiche – ha confidato al settimanale Nuovo Tv – Moana era una donna estremamente riservata, non avrebbe mai partecipato a questo tipo di reality show. Penso che avrebbe detto a Ilona, educatamente: “Ti faccio il mio più grande in bocca al lupo”. Niente di più”. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha aggiunto: “Moana non sarebbe mai andata all’Isola: era innamorata della sua immagine, che si era costruita lei, e vedersi senza trucco e paillettes le avrebbe dato molto fastidio”.