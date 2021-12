L’incredibile storie di Evelyn, nata con due vagine: “Una per il mio fidanzato, l’altra per i clienti”

Un’ex escort nata con due vagine: sostiene che la la malformazione le ha permesso di separare il lavoro dalla vita personale. Evelyn Miller, della Gold Coast nel Queensland, ha la rara malformazione dell’utero didelfo, il che significa che ha due vagine, due uteri e due cervici; ha due cicli mestruali contemporaneamente e deve indossare due tampax.

Evelyn Miller ha lavorato come prostituta per otto anni. Evelyn ha raccontato che la sua condizione lasciava i clienti “a bocca aperta. Per me è la normalità e non ho mai pensato che fosse una cosa così interessante, ma a quanto pare è molto intrigante”, ha commentato. “È stato utile: se avevo un gran numero di prenotazioni e mi sentivo a disagio in una zona, potevo semplicemente usare l’altra”.

Del caso di Evelyn Miller ne ha parlato anche Luciana Littizzetto. La ragazza australiana di 30 anni nata con due vagine, due uteri e due cervici a causa di una rara malformazione detta utero didelfo.

Ex-escort, oggi Evelyn è una star di Only Fans. Grazie alla particolarità ha separato la vita professionale da quella privata usando una vagina per il lavoro e una per il suo ragazzo.

“Da quando mi sono impegnata in una relazione ho deciso di separare le due cose. È difficile avere una relazione con una prostituta per tutta una serie di ragioni e soprattutto non vuoi che la tua vita intima sia compromessa a casa. Avere l’utero didelfo mia ha permesso di avere questo tipo di distacco. Non tutte possono dire di usare un organo per il lavoro e uno per la vita privata“, ha proseguito Evelyn Miller.

Cosa significa vivere con due uteri

Evelyn Miller ha detto che i suoi uteri sono grandi la metà e hanno una forma diversa da un utero normale e che le è stato detto che avrebbe avuto difficoltà a concepire. “In realtà sono rimasta incinta durante un quartetto. Stavamo girando con due delle mie amiche e il mio compagno. Ho mandato loro un messaggio il giorno in cui l’ho scoperto ed ora pensano di essere dei portafortuna“.

La coppia ha scoperto dell’arrivo del primo figlio, un maschio, dopo aver girato un video di ses*o con due delle sue amiche più care. “Pensavano di essere un portafortuna”, ha detto Evelyn, aggiungendo che è rimasta incinta nella vagina “giusta”. La donna ha spiegato dovrà sottoporsi al parto cesareo perché tra le due vagine c’è un muro. Evelyn ha detto di aver sempre saputo che nel suo corpo qualcosa non andava ma solo 10 anni fa ha scoperto di avere un doppio sistema riproduttivo. “Potrei rimanere incinta contemporaneamente di due bambini”. (Fonte: Daily Mail, Sun)