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Due ragazzi di 18 anni, entrambi cittadini rumeni, sono stati arrestati dai carabinieri in Penisola Sorrentina. Lei è stata sottoposta a fermo per rapina aggravata ai danni di un anziano, mentre lui è stato arrestato per favoreggiamento della prostituzione, dal momento che organizzava alla ragazza, in avanzato stato di gravidanza, incontri sessuali a pagamento.

Fa prostituire la fidanzata incinta e lei rapina l’anziano cliente, 18enni arrestati in Costiera

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, la 18enne si sarebbe presentata a casa di un cliente ultra sessantacinquenne, a Piano di Sorrento, per consumare un rapporto sessuale a pagamento.

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L’anziano cliente, però, ha riconosciuto nella 18enne la stessa persona che, qualche mese prima, si era fatta pagare per avere un rapporto sessuale e poi era fuggita prima dell’atto. L’uomo ha così annunciato alla 18enne di non voler più consumare il rapporto, ma di volerla comunque pagare per il disturbo. A quel punto, però, la ragazza lo ha spinto, lo ha fatto cadere per terra e gli ha portato via il portafogli, contenente circa 600 euro, per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Dopo la denuncia dell’anziano cliente, sono partiti gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Piano di Sorrento che, grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a rintracciare il mezzo con il quale la ragazza aveva raggiunto la casa dell’anziano e sono risaliti alla sua identità. I militari dell’Arma hanno così organizzato un finto incontro: quando i due ragazzi si sono presentati, sono stati bloccati.

Nel telefono del 18enne, i carabinieri hanno trovato indizi inequivocabili che fosse lui ad organizzare gli incontri sessuali a pagamento alla fidanzata. Pertanto, dopo l’arresto, per il ragazzo è scattata la misura del divieto di dimora nei Comuni della Penisola Sorrentina, mentre la ragazza è stata collocata, in considerazione della sua gravidanza, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.