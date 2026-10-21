Favorirono la latitanza di Messina Denaro, disposto il carcere per le sorelle del boss

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Il tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo l’appello della Procura, ha disposto il carcere per Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle dell’ex boss latitante Matteo, indagate per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati. Avrebbero aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura.

I pm avevano contestato loro l’associazione mafiosa e ne avevano chiesto l’arresto al gip, ma il giudice, pur ritenendo l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non aveva disposto la misura per mancanza di esigenze cautelari. Sulla decisione del Riesame, che non è esecutiva, in caso di ricorso, si pronuncerà la Cassazione.

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