Felicità per Giusy Attanasio, annuncia la gravidanza: “Ti aspettiamo e già ti amiamo”

PUBBLICITÀ

“Saremo in 5…, stento a crederci..❤️”. Con queste parole la cantante Giusy Attanasio sorprende i fans annunciando di essere incinta. Una notizia emozionante per la cantante neomelodica, mamma di due bimbi. “Questo è stato un anno molto brutto per me e la mia famiglia …..

Perdite familiari che ci hanno devastato , persone che volevano solo distruggere la nostra vita è la mia casa , gente che ha solo pensato di approfittare di qualche momento no !!

Insomma la nostra casa era diventata priva di sole !!

Un giorno mio marito e i miei figli mi chiesero di regalargli questa grande emozione di far nascere una nuova vita nella nostra famiglia !

Io impaurita inizialmente dissi di no !!

Ma poi mi son sentita in dovere di farci questo regalo avevamo bisogno di ricevere vita e tu amore nostro sarai la vita per tutti noi !!

Sarai il nostro sole ☀️

Ti aspettiamo e già ti amiamo”

Giusy Attanasio è sposata con Peppe Di Donato, che è anche un componente della sua band.

In Italia Giusy Attanasio è diventata molto popolare per il matrimonio da favola che è andato in onda in una serie su Real Time dal titolo Il castello delle cerimonie. Come cantante neomelodica è molto conosciuta soprattutto in Campania.

PUBBLICITÀ

La Attanasio, nata nel 1988 nel Rione Sanità, è davvero molto amata tra i fan napoletani. I suoi video su YouTube vanno a gonfie vele. Basti pensare in questo senso al video della canzone Pure pe’ sbaglià, che ha avuto più di 20 milioni di visualizzazioni.

. Come abbiamo detto, il suo matrimonio è stato organizzato in maniera piuttosto lussuosa nella trasmissione di Imma Polese, a cui ha partecipato anche il marito di lei, Matteo Giordano.

Appassionata di musica fin da bambina, Giusy ha studiato molto e ha dovuto vivere sulla propria pelle l’esperienza dura di una lunga gavetta prima di diventare ciò che è diventata, ovvero un punto di riferimento della musica neomelodica e anche del cinema.