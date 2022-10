“Taci, che è meglio”. Dopo Renica e Ferrara, anche la famiglia di Maradona risponde a Cassano

Da Ferrara a Renica, da Bruscolotti alla famiglia di Maradona. Dopo le ultime dichiarazioni di Antonio Cassano è arrivata la replica degli ex giocatori del Napoli del primo Scudetto. L’ex giocatore barese ha suscitato un putiferio dopo le parole rilasciate durante “Muschio Selvaggio“, il podcast su Youtube di Fedez e Luis Sal, sulla squadra del Napoli che ha vinto lo scudetto nel 1987 e Diego Armando Maradona. “Maradona ha vinto da solo, gli altri ‘scappati di casa’”. Queste, più o meno, le parole pronunciate da FantAntonio, che hanno provocato la dura reazione di tanti ex compagni del Pibe de Oro.

L’ultimo in ordine di tempo è stato il suo fraterno amico Ciro Ferrara.

Le reazioni di Ferrara e degli ex calciatori del Napoli

“Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno – è l’incipit di Ferrara -. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa.“

Ferrara smonta così le asserzioni dell’ex fantasista barese, contestando prima le sue capacità in lingua italiana poi le sue caratteristiche da protagonista in mezzo al campo.

Il video delle parole di Cassano

Il primo a rispondere era stato Alessandro Renica

Cassano aveva addirittura continuato il botta e risposta con Renica, dopo che l’ex libero del Napoli aveva risposto alla dichiarazione a Muschio Selvaggio. “Non so nemmeno chi ca*** sia“. Queste le parole del barese. La reazione di Renica: “Con Cassano è come sparare sulla croce rossa, ho gli estremi per querelare ma non vale la pena arrivare a quel livello”.

“Se è lui a dire certe cose non vale nemmeno la pena prenderle in considerazione. Noi scappati di casa? Lui è fuggito dal manicomio…” Così risponde invece Beppe “palo di ferro” Bruscolotti. Insomma, nessuno l’ha presa bene, apparentemente.

Il post della famiglia Maradona a supporto di Ferrara

Intanto anche la famiglia Maradona, attraverso l’account del campione tenuto ‘in vita’ dai 5 figli, interviene sul caso. “Vedere la tua faccia soddisfatta mentre guardi festeggiare i tuoi compagni di quel Napoli, dice tutto. Sei stato un amante del calcio e dei suoi giocatori, soprattutto dei tuoi compagni di squadra, in tutti i club in cui hai giocato. Li hai sempre difesi e rispettati, dentro e fuori dal campo”.

Altre critiche dal mondo del calcio

La polemica è stata toccata anche al di fuori dell’ambiente partenopeo. Per esempio anche il tecnico della Juventus Max Allegri è intervenuto sulla faccenda: “Ho letto la risposta di Ciro Ferrara a Cassano, è stato geniale”, ha detto l’allenatore della Juve.

Insomma ancora una volta Antonio Cassano fa parlare di sè, e non di certo per le sue qualità umane o professionali.