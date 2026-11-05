Fertilizzanti illegali per le coltivazioni bio, sequestro da 3 tonnellate a Giugliano

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Fertilizzanti non autorizzati per la coltivazione di prodotti biologici. Questo è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale a Giugliano. Sequestrate oltre 3 tonnellate di fitofarmaci e fertilizzanti per un valore complessivo di circa 100 mila euro.

A mettere in atto i controlli sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, il personale dell’Icqrf Campania e Molise e dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, in collaborazione con i Funzionari della Asl competente del territorio: in seguito a un sopralluogo dei locali di stoccaggio di materiali di una azienda agricola, hanno riscontrato prodotti non consenti in agricoltura biologica.

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In particolare l’accertamento ha rilevato l’utilizzo irregolare di prodotti e sostanze quali fitofarmaci, mezzi tecnici o coadiuvanti, nella produzione vegetale biologica. A carico del titolare dell’azienda sono state inoltre contestate diverse violazioni amministrative, con sanzioni per un importo complessivo pari a circa 6 mila euro.