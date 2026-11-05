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Attimi di sorpresa e forte apprensione nella serata di martedì 3 novembre a Sarno, dove un episodio insolito ha interrotto il momento di raccoglimento dei fedeli all’interno della chiesa dell’Immacolata.

Erano circa le 21 quando un uomo ha fatto ingresso nell’edificio religioso, dove alcune persone erano riunite in preghiera. Stando alle prime ricostruzioni, dopo essere entrato avrebbe improvvisamente iniziato a togliersi gli indumenti davanti ai presenti, senza che fosse chiaro il motivo del gesto.

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Choc in chiesa a Sarno, si spoglia davanti ai fedeli in preghiera e fugge via

La scena ha generato sconcerto e preoccupazione tra i fedeli, alcuni dei quali hanno reagito con urla e manifestazioni di paura. L’uomo, prima che qualcuno riuscisse a fermarlo, si sarebbe poi allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce nelle vie vicine.

L’accaduto ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Sarno, che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e avviato gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto. L’attenzione degli investigatori si concentra anche sull’identificazione dell’uomo, descritto dai testimoni come una persona di origini straniere.

Per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini, gli agenti hanno preso in esame i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza installati nella zona, sia all’interno sia all’esterno della chiesa. Le immagini potrebbero consentire di ricostruire gli spostamenti dell’uomo e individuare la direzione presa dopo essersi allontanato.

Rimangono ancora da chiarire le circostanze e le motivazioni del comportamento. Tra le possibilità che potrebbero essere approfondite dagli investigatori vi è anche quella di una condizione di disagio personale, ipotesi che al momento non trova tuttavia conferme.