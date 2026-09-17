Finto Nino D’Angelo contatta i fan sui social: “Mille euro per incontrarmi al concerto”

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Truffa sui social ai danni dei fan di Nino D’Angelo. Un utente si spaccia infatti per il cantante e contatta altri utenti chiedendo denaro in cambio di fantomatici biglietti che darebbero la possibilità di incontrare personalmente l’artista. Il caso è stato segnalato a Francesco Emilio Borrelli: «Su TikTok un contatto si spaccia per il maestro Nino D’Angelo chiedendo soldi. Volevo avvisare tutti gli utenti».

Il profilo avrebbe proposto biglietti dal costo che può arrivare fino a mille euro, promettendo in cambio un incontro con il cantante. Per il pagamento vengono indicate diverse modalità, tra cui carte regalo, contanti e PayPal. La vicenda è stata segnalata alla Polizia di Stato. L’invito rivolto agli utenti è quindi a prestare particolare attenzione a eventuali richieste di denaro provenienti da profili che si presentano come Nino D’Angelo o come persone a lui vicine e che propongono biglietti o incontri in cambio di pagamenti.

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