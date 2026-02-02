Follia a Casal di Principe, spara 3 colpi di pistola contro la moglie

PUBBLICITÀ

Momenti di forte paura si sono registrati nelle prime ore della mattinata a Casal di Principe, dove un grave episodio di violenza domestica ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri. I militari della locale Stazione, unitamente al personale del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno tratto in arresto un uomo di 57 anni del posto, ritenuto responsabile di tentato femminicidio.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione familiare, al culmine di una lite tra i coniugi. Durante il diverbio, l’uomo avrebbe esploso tre colpi di arma da fuoco calibro 9, illegalmente detenuta, all’interno dell’appartamento. I proiettili avrebbero colpito un televisore presente nell’abitazione, senza provocare feriti.

La donna, riuscita a mettersi in salvo, ha immediatamente lanciato l’allarme contattando i Carabinieri. Dopo l’accaduto, l’uomo si è allontanato a bordo della propria autovettura per poi presentarsi, poco dopo, spontaneamente presso la Stazione Carabinieri, accompagnato dal proprio legale di fiducia.

Nel corso del sopralluogo effettuato dai militari all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti 28 proiettili dello stesso calibro, custoditi all’interno di una scatoletta. L’arma utilizzata per l’esplosione dei colpi non è stata al momento recuperata.

L’Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata dai Carabinieri della Stazione di Casal di Principe, ha disposto l’accompagnamento dell’arrestato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.