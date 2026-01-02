Follia a Qualiano, sparano petardi in strada e aggrediscono un automobilista

PUBBLICITÀ

La notte di Capodanno a Qualiano un gruppo di giovani blocca la strada per sparare alcuni petardi. Nasce una violenta rissa con un automobilista di passaggio che scende dalla vettura e inizia a picchiarsi con tre di loro. Il sopraggiungere di un’altra auto dalla quale scendono due persone che cercano di separare i contendenti sembra aver riportato la tranquillità; invece il guidatore rientra in macchina e tenta di investire i rivali che arrivano alla loro auto e, come riferito da chi ha registrato il video, si armano di pistole e cercano di raggiungere l’uomo che ormai si era allontanato.

Il video è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Immagini agghiaccianti che raccontano una degenerazione totale del vivere civile. Una strada bloccata per sparare botti illegali, una rissa scoppiata per futili motivi e, come se non bastasse, pistole impugnate in mezzo alla strada nel cuore della notte di Capodanno. È una scena da far west, indegna di un Paese civile. Comportamenti criminali che potevano trasformarsi in una tragedia in pochi secondi. Chiedo che le immagini vengano utilizzate per identificare tutti i responsabili e che le forze dell’ordine intensifichino i controlli sul territorio. Non possiamo continuare ad assistere a queste scene di violenza e illegalità, spesso davanti a famiglie e bambini. Festeggiare non può mai diventare un pretesto per armarsi e mettere a rischio la vita degli altri. La linea deve essere una sola: tolleranza zero”.

