Francesca De André, confessione choc su Ig: “Sono in condizioni tragiche, ho subito violenza fisica”

Francesca De André, nipote dello storico cantante Fabrizio ha pubblicato su Instagram una story che ha sorpreso tutti i suoi follower. La giovane ha rivelato di essere in «tragiche condizioni psicofisiche». L’ex gieffina ha spiegato di essere stata costretta a sparire dalle piattaforme social di recente a causa di una aggressione fisica.

La storia Instagram di Francesca De André

«Sto cercando di reagire» ha scritto Francesca senza fornire dettagli e ringraziando i suoi fan, chiedendogli sostegno e supporto. «Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto». «Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora, in realtà, mi trovo. Sto cercando di reagire», si legge nel post.

«Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato. Ma ora ancora di più, ne ho davvero bisogno», ha proseguito Francesca De André.