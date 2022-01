Si spara nella notte a Fratta, esplosi 15 colpi di pistola contro un’auto

Questa notte i Carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti in Via Filippo Turati 20, nel comune di Frattaminore dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto hanno rinvenuto e poi sequestrato una vettura centrata da una quindicina di proiettili (il calibro in fase di accertamento). Nessun ferito. Indagini in corso dei CC della Compagnia di Giugliano in Campania per chiarire dinamica.

Dal nostro archivio | Sparatoria a Napoli, immigrato armato ferito da finanzieri: il raid ripreso dai telefonini [Articolo del 21 gennaio 2022]

Momenti di paura nel pomeriggio tra Barra e San Giovanni a Teduccio. Un cittadino straniero è stato ferito alle gambe da colpi di pistola esplosi da un militare della Guardia di Finanza. La sparatoria è avvenuta in via 2 giugno, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Ancora frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto. Secondo la prima ricostruzione l’uomo avrebbe minacciato i passanti con un coltello e una pistola risultata essere poi arma giocattolo. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga avrebbe cercato di colpire un finanziere anche con un coltello da cucina: a quel punto sarebbe intervenuto un altro militare che ha sparato colpendo l’uomo alle gambe.

QUI IL VIDEO