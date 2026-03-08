PUBBLICITÀ
Frecciata di Palladino a Conte: “C’è chi si lamenta per le troppe partite, a noi piace”

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Nonostante un pareggio che allontana l’Atalanta dalla zona Champions, Raffaele Palladino ha voluto premiare i suoi calciatori: “Al di là dei numeri, voglio ringraziare pubblicamente i miei ragazzi per quello che fanno e che danno in campo. Potevamo crollare sul 2-0 invece hanno avuto una grande reazione da squadra, con grande energie e son stati bravi a non mollare”.

Il mister di Mugnano prosegue poi: “Per il sistema di gioco, quando preparo la partita penso comunque sempre 2 o 3 soluzioni: contro il 3-5-2, con quelle soluzioni, puoi aprirla ed è una soluzione che, quando viene messa in campo, può far male”.

Non è mancato, nonostante tutto, un “pensiero” per il Napoli e per Antonio Conte: “Mi è piaciuto lo spirito: siamo in lotta in tre competizioni, anche se si gioca tanto noi non ci lamentiamo. C’è chi si lamenta, ma alla squadra piace giocare e ora affrontiamo l’impegno in Champions League”. Un riferimento nemmeno troppo indiretto alle polemiche del tecnico salentino sui calendari.

