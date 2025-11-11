PUBBLICITÀ

Sequestro preventivo da circa 3,5 milioni di euro nei confronti di quattro società operanti nelle province di Napoli e Caserta, attive nel commercio all’ingrosso di ferramenta e minuteria metallica.

Il provvedimento è stato eseguito il 5 novembre 2025 dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Napoli, su delega della Procura della Repubblica.

PUBBLICITÀ

Frode al fisco per aggirare l’IVA, sequestrate società di ferramenta tra Napoli e Caserta

L’indagine, condotta dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, ha permesso di ricostruire una frode fiscale basata sull’utilizzo di società “cartiere”. Secondo quanto emerso, tra il 2016 e il 2023 tre delle aziende coinvolte avrebbero utilizzato fatture per operazioni inesistenti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, con lo scopo di abbattere indebitamente i costi e detrarre l’IVA.

Le società fornitrici, spesso intestate a prestanome e prive di effettiva attività commerciale, non versavano l’imposta dovuta, generando un indebito vantaggio fiscale per gli imprenditori che se ne avvalevano. A conclusione delle indagini, dieci persone sono state denunciate a vario titolo per i reati di emissione e utilizzo di fatture false.

Il sequestro disposto dal G.I.P. ha riguardato sia il profitto diretto derivante dai reati contestati, sia, in via subordinata, beni di valore equivalente nella disponibilità dei rappresentanti legali. Complessivamente sono stati sequestrati due immobili, sei autovetture, denaro contante e somme depositate su conti correnti, per un valore complessivo di 869.334,88 euro.

Si tratta di misure cautelari reali, adottate nella fase preliminare del procedimento. Le persone coinvolte sono sottoposte a indagini e da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.