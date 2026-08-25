Frode su benzina e oli lubrificanti, 4 indagati tra Napoli e Caserta

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Avrebbero fatto parte di un’organizzazione dedita al contrabbando di oli lubrificanti e benzina, prodotti che sarebbero stati commercializzati illecitamente in maniera da eludere il pagamento o l’accertamento delle accise e dell’Iva, oltre a favorirne il trasporto in assenza della necessaria documentazione o avvalendosi di documenti ritenuti falsi.

Per questo motivo gli uomini della Guardia di Finanza di Aversa hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari – emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, dopo che le indagini erano state avviate dalla Procura presso il tribunale di Napoli Nord – nei confronti di quattro persone: eseguiti un obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria, due obblighi di presentazione e un’interdizione dall’attività d’impresa per un anno. I quattro soggetti coinvolti sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di contrabbando di prodotti energetici.

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Indagine sull’olio lubrificante

L’indagine è scattata a seguito di un controllo di un grosso carico di olio lubrificante, che aveva portato al sequestro del carico e dell’autoarticolato con rimorchio che lo trasportava. Dalle successive indagini, la Guardia di Finanza avrebbe appurato diverse condotte ritenute illecite, tali da portare al sequestro in più occasioni di 100mila chili di olio lubrificante, con ogni probabilità secondo gli inquirenti destinato all’autotrazione, e di benzina, quasi certamente pronta per essere commercializzata in contrabbando, oltre ai mezzi che si suppone sarebbero stati utilizzati per il trasporto illecito.

Viene ipotizzata anche il consumo in frode di altri 220.400 chili di prodotti energetici con evasione delle imposte dovute. Nei confronti di una impresa e di due indagati è stato, infine, disposto il sequestro preventivo finalizzato all’eventuale confisca di disponibilità e beni quantificati in 322.189,22 euro.