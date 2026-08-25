Bracciante ucciso nel Foggiano: “Pestato e finito a coltellate”

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Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Sadam Houssain, il bracciante pachistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, lo scorso il 22 agosto scorso. Questo è il primo esito dell’autopsia eseguita nella giornata di martedì 25 agosto. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile quella del caporalato.

Fin dal ritrovamento del cadavere, avvenuto 18 giorni dopo la scomparsa dell’uomo, un amico connazionale ha riferito che “Sadam era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto di Borgo Mezzanone con la sua auto nelle campagne del Tavoliere“. È probabile che questa attività possa essere alla base del delitto.

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L’autopsia è stata compiuta nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Foggia dal professor Luigi Cipolloni ed è durata circa quattro ore. L’esame, nonostante il cadavere fosse già in avanzato stato di decomposizione, ha permesso di escludere che per il delitto siano state utilizzate armi da fuoco. Ora si attendono i risultati degli esami istologici, per i quali però bisognerà attendere circa un mese.