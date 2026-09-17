Fuga contromano e senza patente, motociclista arrestato ad Afragola

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La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato ed avviato una serie di controlli finalizzati al rispetto delle norme contemplate nel Codice della Strada. Personale automontato e motomontato in abiti civili e con auto e moto civetta ha effettuato controlli su tutto il territorio. Durante un’attività di controllo in alcune strade cittadine è stato notato un motociclo con due persone a bordo senza casco.

Gli Agenti della Polizia Locale hanno immediatamente intimato l’alt, ma il conducente non curante dell’ordine ricevuto di fermarsi si è dato a precipitosa fuga. E ‘iniziato un inseguimento per le strade della città con condotte di guida pericolose da parte del fuggitivo, che ha percorso un considerevole numero di strade contromano.

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La corsa è terminata in Via Principe di Napoli dove gli Agenti hanno fermato i due soggetti e dopo averli identificati li hanno condotti presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale. Dopo gli accertamenti di rito i due soggetti sono risultati essere privi del casco protettivo e della patente di guida, il maggiorenne è stato tratto in arresto per essere giudicato per direttissima, mentre il minore passeggero è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.