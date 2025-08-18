PUBBLICITÀ
HomeCronacaFunerali Dj Godzi, l'omelia: "Artista nel cuore e nell'anima, la musica era...
CronacaCronaca locale

Funerali Dj Godzi, l’omelia: “Artista nel cuore e nell’anima, la musica era il tuo spirito”

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Funerali Dj Godzi, l'omelia: Artista nel cuore e nell'anima, la musica era il tuo spirito
Funerali Dj Godzi, l'omelia: Artista nel cuore e nell'anima, la musica era il tuo spirito
PUBBLICITÀ

Ultimo saluto questa mattina nella chiesa di San Francesco di Paola di piazza Plebiscito per Michele Luca Noschese, alias Dj Godzi, morto a Ibiza circa una mese e le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sulla bara del 36enne è ben visibile il tricolore, una foto del ragazzo, una corona di fiori, una targa e una maglietta di una squadra sportiva dove il ragazzo giocava con il numero 5 e la scritta Godzi.

Nella parte esterna dell’altare, c’è una gigantografia con il volto di Noschese. “Ricorderò di lui il fatto che si sia realizzato da solo, il forte senso dello Stato (cantavamo spesso l’inno nazionale quando lo accompagnavo agli allenamenti di calcio)” ha affermato il padre che continua a chiedere “la verità su quanto successo. Ho parlato anche con il capo della la Guardia Civil di Ibiza, da padre a padre per chiarire vari punti. Io credo nella giustizia”.

PUBBLICITÀ

L’omelia del parroco

Don Mario Savarese: “Arrivederci verso Dio. Vorrei non dire nulla. Michele sarà sempre uno di noi. La fede non è la scorciatoia per prendere il dolore. Michele era attaccato alla musica, allo sport, allo studio. Caro Michele, celebriamo la tua musica, trasformando la tua passione in arte, hai toccato le nostre anime con la tua musica, che era melodia. Ricorderemo la tua dedizione alla musica, la tua passione contagiosa, di condividere la tua arte con tutti. Eri un artista nel cuore e nell’anima, la musica era il tuo spirito. La musica di Michele continuerà a vivere e a ispirare, ci accompagnerà sempre. Porteremo con noi il tuo spirito e la tua musica, arrivederci in Paradiso, caro dj Godzi”.

Le indagini sulla morte di Dj Godzi

Sotto la lente d’ingrandimento l’intervento della Guardia Civil spagnola allertata perché, come emerso sin qui, Noschese sarebbe andato in escandescenze per presunto uso di droghe aggredendo un vicino di casa con cui peraltro aveva sempre avuto rapporti cordiali. Secondo un amico di Michele (Raffaele Rocco), proprio a seguito del tentativo dei poliziotti spagnoli Godzi sarebbe deceduto. C’è una presunta pressione con un ginocchio esercitata sulla schiena e su un gluteo del Dj. Diversa la versione delle autorità, che invece hanno sottolineato come l’assunzione di sostanze sarebbe la reale causa della morte dell’uomo.

PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati