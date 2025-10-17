Furgone pieno di rifiuti pericolosi intercettato in via Ripuaria, il mezzo è stato sequestrato

Continua senza sosta, l’attività da parte della Polizia Municipale contro lo sversamento e il riciclaggio di materiali di illecita provenienza.
Intercettato su via Ripuaria, nei pressi dell’incrocio con viale dei Pini, un furgone condotto da due italiani ed un extracomunitario, con all’interno il materiale sopra riportato, il furgone sprovvisto di ogni copertura assicurativa e revisione è stato sottoposto a sequestro penale e gli occupanti identificati e denunciati.
Si procede con le ulteriori accertamenti di rito ed il controllo capillare del vasto territorio.