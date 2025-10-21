PUBBLICITÀ
Furto a scuola con cacca sui banchi ad Afragola, fermato il secondo componente della banda

Nicola Avolio
Proseguono le attività di indagine dirette dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli relative al furto con scasso di giovedì e venerdì scorso da parte di tre ladri che, scavalcando la recinzione, si sono introdotti nella scuola Aldo Moro di Via Ugo la Malfa, ed hanno rotto una finestra, messo a soqquadro alcune aule, rubato pastelli, matite, soldi e fatto i bisogni sui banchi.

Dopo una serie di attività investigative messe in campo, accurati controlli ed appostamenti la Polizia Locale ha identificato, fermato il secondo ladro accusato di furto, danneggiamento ed invasione di edifici. Dalle attività poste in essere è stata recuperata una parte della refurtiva.

Il ladro dopo gli atti di rito è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto, danneggiamento ed invasione di edifici. Proseguono le indagini per individuare il terzo componente la banda di ladri.

IL FATTO

Nella tarda serata di giovedì e venerdì scorso, alcuni ladri, scavalcando la recinzione, si sono introdotti nella scuola Aldo Moro di Via Ugo La Malfa. Entrati nelle aule, non curanti dei reati che stavano commettendo, hanno rotto una finestra, messo a soqquadro alcune aule, rubato pastelli, matite e soldi. L’episodio più grave oltre al furto, che ha lasciato tutti disgustati, è stato quello dei bisogni fatti sui banchi.

La Dirigente scolastica, molto provata per quanto accaduto, ha contattato il Dirigente Comandante della Polizia Locale, Colonnello Antonio Piricelli, che immediatamente si è recato presso la scuola per verificare lo stato dei luoghi e avviare le indagini finalizzate ad individuare i responsabili dei reati commessi.

Dagli accertamenti e dalle attività investigative svolte, è stato individuato il primo dei tre componenti della banda di ladri, il quale, dopo gli atti di rito, è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto, danneggiamento ed invasione di edifici. Proseguono le indagini per individuare gli altri due componenti della banda di ladri.

