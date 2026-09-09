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La saracinesca divelta, i vetri danneggiati e il segno di un’irruzione consumata in pochi minuti.

È ancora da quantificare il bottino del furto messo a segno alle prime luci del giorno all’interno della farmacia di piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Ercolano.

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L’attività – inaugurata nel 2021 e successivamente entrata nel gruppo Dr. Max – si trova in corso Italia, proprio sulla piazza principale della città.

Furto con spaccata nella nota farmacia a Ercolano, ladri portano via l’incasso in pochi minuti

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando una banda di malviventi ha preso di mira l’esercizio commerciale. I ladri hanno sfondato le saracinesche riuscendo a penetrare all’interno della farmacia. Una volta dentro, hanno arraffato denaro e merce, prima di dileguarsi.

Un’incursione fulminea, studiata per ridurre al minimo il rischio di essere intercettati. La scena lasciata all’esterno racconta la violenza del colpo: la parte inferiore della serranda è completamente deformata e alcuni elementi metallici sono finiti sul marciapiede.

Per il personale, al momento della scoperta, la sorpresa di trovare l’attività devastata e il lavoro da avviare per mettere in sicurezza l’ingresso. Sul furto sono in corso le indagini.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza, nella speranza che i filmati possano fornire elementi utili per ricostruire le fasi dell’incursione e soprattutto per individuare il percorso seguito dai responsabili prima e dopo il colpo. Anche l’ammontare esatto della refurtiva è ancora in fase di quantificazione.