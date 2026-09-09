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I residenti di via Masseria Vecchia a Giugliano in Campania, nei pressi della struttura Acqua Flash, sono stremati da una situazione di grave pericolo e degrado che va avanti da tempo.

La zona si è trasformata in un punto di ritrovo abituale per raduni illegali di centauri e scooteristi che, fino a tarda notte, scambiano le strade cittadine per una pista da corsa.

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Corse clandestine e sgasate notturne fuori all’AcquaFlash di Licola, i residenti: “Siamo stremati”

Le immagini giunte al deputato Francesco Emilio Borrelli mostrano veri e propri caroselli di moto a velocità folle, tra sgasate a manetta e manovre azzardate a ridosso delle abitazioni private. Oltre al disturbo continuo alla quiete pubblica che impedisce il riposo notturno, a preoccupare fortemente è l’incolumità dei cittadini: la strada è quotidianamente percorsa dai residenti e dalle loro famiglie con bambini piccoli, esposti al rischio costante di essere travolti da chi sfreccia senza alcun rispetto delle regole del codice della strada.

«Quello che avviene in via Masseria Vecchia è inaccettabile – dichiara Borrelli –. Non si tratta di semplice bravata o di qualche appassionato di motori, ma di vera e propria pirateria stradale che mette a repentaglio la vita delle persone. Non possiamo aspettare che ci scappi la tragedia prima che le istituzioni intervengano con la dovuta fermezza. Gli abitanti della zona hanno il diritto di vivere e uscire di casa in sicurezza senza temere per l’incolumità dei propri figli. Ho già provveduto a segnalare la vicenda alle autorità locali e alle forze dell’ordine, chiedendo controlli straordinari, l’installazione di dissuasori o autovelox e un presidio costante nell’area per identificare e sanzionare pesantemente i responsabili».