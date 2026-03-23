Furto di Evo Cross, bloccati 2 scassinatori nel Casertano

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Lunedì mattina a Valle di Maddaloni, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due uomini, ritenuti responsabili, insieme a un terzo soggetto in corso di identificazione, di ricettazione, riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Si tratta di un 35enne di nazionalità rumena, domiciliato a Castel Volturno, e di un 42enne di nazionalità pakistana, residente a Pescopagano di Mondragone. Le indagini hanno preso avvio lo scorso 6 marzo, a seguito del rinvenimento di un’auto EVO Cross, con targhe polacche di autovettura oggetto di radiazione e risultata provento di furto a Isernia. All’interno del veicolo erano stati trovati numerosi oggetti utilizzabili per lo scasso.

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I militari, grazie a tempestivi accertamenti che hanno compreso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza privati, delle banche dati in uso alle forze di polizia e dei profili social, hanno ricostruito il coinvolgimento dei due denunciati nel traffico illecito dei veicoli e degli strumenti da scasso.