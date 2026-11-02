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Furto religioso in Costiera Sorrentina, ladri portano via oggetti sacri dalla chiesa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Furto religioso in Costiera Sorrentina, ladri portano via oggetti sacri dalla chiesa
Furto religioso in Costiera Sorrentina, ladri portano via oggetti sacri dalla chiesa
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Furto sacro in Penisola Sorrentina. I carabinieri della sezione operativa e della stazione di Sorrento sono intervenuti presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie di Sant’Agnello per un furto di oggetti sacri.

Secondo quanto accertato, ignoti avrebbero rubato un crocifisso in argento di 180 cm e un ostensorio da altare, entrambi databili tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800.

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Indagini in corso per ricostruire la vicenda e rintracciare i responsabili. Ad accorgersi del furto sarebbero stati i fedeli, durante la messa domenicale.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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