Furto religioso in Costiera Sorrentina, ladri portano via oggetti sacri dalla chiesa

Furto sacro in Penisola Sorrentina. I carabinieri della sezione operativa e della stazione di Sorrento sono intervenuti presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie di Sant’Agnello per un furto di oggetti sacri.
Secondo quanto accertato, ignoti avrebbero rubato un crocifisso in argento di 180 cm e un ostensorio da altare, entrambi databili tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800.
Indagini in corso per ricostruire la vicenda e rintracciare i responsabili. Ad accorgersi del furto sarebbero stati i fedeli, durante la messa domenicale.
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