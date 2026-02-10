Gaetano Russo ucciso a Sarno, il killer del panettiere si fa fotografare in cella col fratello

PUBBLICITÀ

Il carcere di Salerno ha avviato un’indagine interna per far chiarezza sulla foto pubblicata in rete e nella quale compaiono Andrea Sirica – il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo – accanto al fratello, già detenuto nello stesso penitenziario per altri motivi.

Lo scatto della polemica

Il sospetto concreto è che quell’immagine, rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sia stata scattata dopo l’incontro avvenuto tra i due fratelli nella casa circondariale di Fuorni. Sirica è stato arrestato martedì scorso per l’omicidio di Gaetano Russo, il panettiere ucciso con almeno 10 coltellate nel suo locale di Sarno.

Da una prima e sommaria analisi della foto, emerge un sospetto molto concreto, ovvero che possa essere stata scattata in una cella di Fuorni e, successivamente, condivisa con l’esterno. Ora i vertici della casa circondariale, con in testa il direttore Carlo Brunetti, hanno avviato accertamenti per delineare l’accaduto e, nel caso, capire come sia stata scattata e condivisa quella foto che sta alimentando rabbia e indignazione sul web.

Funerali di Gaetano Russo che si terranno domani, mercoledì 11 febbraio.

Sarà una giornata di dolore e raccoglimento quella di domani, mercoledì 11 febbraio, a Sarno, in provincia di Salerno, per l’ultimo saluto a Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso a coltellate nel suo negozio nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, mentre cercava di difendere la figlia 19enne.

I funerali di Gaetano Russo si svolgeranno alle ore 15 nel Duomo di Episcopio di Sarno. In occasione delle esequie, il sindaco Francesco Squillante ha proclamato il lutto cittadino, disponendo una serie di iniziative simboliche di raccoglimento per l’intera comunità.

Nel dettaglio, il primo cittadino ha deliberato: l’esposizione delle bandiere a mezz’asta con nastro luttuoso presso Palazzo San Francesco; un minuto di silenzio alle ore 15, all’inizio del rito funebre, con sospensione delle attività lavorative e commerciali; l’abbassamento delle saracinesche degli esercizi commerciali durante il momento di raccoglimento.

Per l’omicidio di Gaetano Russo è stato arrestato e trasferito in carcere Andrea Sirica, 35 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe presentato nel panificio del 57enne e, al termine di una lite, avrebbe afferrato un coltello colpendo ripetutamente Russo, intervenuto per proteggere la figlia.

Nelle ultime ore, Sirica è tornato al centro dell’attenzione per una fotografia scattata presumibilmente all’interno della cella, che lo ritrae insieme al fratello. L’immagine è ora al vaglio dell’amministrazione carceraria, che ha avviato accertamenti per chiarire come sia stata realizzata e diffusa.

Intanto continua a circolare sui social anche un video dei momenti immediatamente successivi all’omicidio, che documenta l’intervento della polizia e l’arresto del 35enne. Le immagini mostrano Sirica in evidente stato di alterazione, mentre oppone resistenza agli agenti, tentando di divincolarsi e colpire i poliziotti. Nel filmato si vede anche la folla radunata davanti al negozio: alcuni presenti cercano di aggredire l’uomo prima che venga definitivamente allontanato dalle forze dell’ordine.