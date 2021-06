Gara di solidarietà sul web per Alessia Lamberti. Gli amici della 25enne giuglianese che, a causa di un incidente, è stata costretta all’amputazione di una gamba si sono rivolti a GoFundMe per avviare una raccolta fondi ed aiutare la giovane nelle spese del percorso riabilitativo che comprendono protesi, visite specialistiche ed assistenza fisioterapica.

Alessia, oltre ad aver subito l’amputazione dell’arto, è stata vittima di una frode assicurativa. Tutto ha inizio il 28 aprile quando la giovane, trasferitasi al Nord per motivi di lavoro, mentre sta facendo ritorno a casa e rimane vittima di un tragico incidente stradale con la moto.

Trasportata all’ospedale di Cattinara venne operata d’urgenza per poi essere trasferita in terapia intensiva per 4 giorni. Al risveglio ad Alessia fu consigliato di amputare la gamba da sotto al ginocchio per evitare infezioni e rigetti che sarebbero significati compromissione e amputazione totale dell’arto. Ma i dispiaceri non finiscono qui. In quello stesso periodo il papà della 25enne rimase vittima di una frode assicurativa. La sua polizza, stipulata on line, è risultata falsa malgrado avesse pagato la quota dovuta e ricevuto i relativi documenti assicurativi.

Per questo ora si è messa in moto una vera e propria catena di solidarietà per regalare un aiuto ed un piccolo sorriso ad Alessia e la sua famiglia e per farlo c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Il messaggio degli amici di Alessia

“Assecondare il proprio desiderio e poi ritrovarsi a rincorrere la propria vita, è quello che è successo ad Alessia.

Siamo un gruppo di amici di Alessia Lamberti. Alessia è una ragazza di 25 anni, semplice, solare e piena di vita, sempre pronta ad aiutare il prossimo senza mai pretendere nulla in cambio. Dal carattere testardo e determinato, lavora come Oss presso una struttura di ragazzi autistici in cui è apprezzata per la sua dolcezza, spensieratezza e positività.

A soli 19 anni, come tanti ragazzi del sud, decise di trasferirsi a lavorare al Nord dove acquistò casa, sostenendo tuttora le rate del mutuo.

Il 28 aprile, mentre rientrava a casa, ha avuto un terribile incidente stradale: con la moto, rischiando la vita. Trasportata all’ospedale di Cattinara è operata d’urgenza e trasferita in terapia intensiva per 4 giorni.

Una volta sveglia deve prendere una scelta importante: amputare la gamba al di sotto del ginocchio o provare a ricoprirla con il rischio di rigetto ed eventuale amputazione totale a causa della grave compromissione dell’arto, senza avere la certezza di non dovere in seguito amputarla comunque.

Uscita dalla terapia intensiva, Alessia, opta per quel che Lei riteneva il male minore: amputare la gamba.

Ma parte del suo ottimismo si è trasformato in rabbia, quando ha saputo dal padre che era rimasta vittima di una frode. La sua polizza assicurativa, stipulata on line, è risultata falsa malgrado avesse pagato la quota dovuta e ricevuto i relativi documenti assicurativi.

Lo sconforto e la sofferenza prendono il sopravvento su di lei tanto da offuscare i suoi nuovi progetti, rimettersi in fretta in piedi con l’ausilio di una adeguata protesi. L’unico aspetto positivo di questo spiacevole evento è non aver coinvolto altre persone nell’incidente”.

https://www.gofundme.com/f/a43ug-raccolta-fondi-per-alessia/donate