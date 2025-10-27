PUBBLICITÀ
Gennaro muore dopo 4 giorni di agonia all’ospedale di Caserta

Gennaro Nuzzo
Gennaro Nuzzo è morto dopo un’agonia di 4 giorni, ricoverato all’ospedale di Caserta. L’incidente si era verificato martedì con la la caduta da un capannone in via Cappuccini ad Arienzo. La notizia e la foto sono state riportate da EdizioneCaserta.

Il 61enne di San Felice a Cancello si trovava sul tetto della struttura quando, per cause ancora in corso di accertamento, la copertura ha ceduto. Un volo di circa 7 metri che ha provocato diverse lesioni gravi. Gennaro era stato ricoverato in ospedale a Caserta dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita.

Precipita nel cantiere, titolare della ditta muore nel Napoletano

Venerdì i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle Tavole per un incidente mortale sul lavoro.
Il titolare di una ditta, durante un sopralluogo in un cantiere attivo nell’area di un distributore di carburante, é precipitato da oltre 7 metri. Il 68enne Vincenzo Bolero è morto sul colpo. Indagini in corso per chiarire dinamica.  

 

