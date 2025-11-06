PUBBLICITÀ

Il 2025 si chiude alla grande per Geolier che, dopo l’uscita a sorpresa di Amen Freestyle annuncia il suo nuovo singolo Fotografia, in arrivo domani, venerdì 7 novembre, per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

Il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale per il rapper partenopeo, che ha appena dichiarato di aver chiuso il quarto album di inediti.

Geolier annuncia il singolo “Fotografia”, il brano chiude l’ultimo album del rapper

In un video pubblicato sui suoi canali social, Geolier ha anticipato qualche secondo del pezzo direttamente dallo studio di registrazione, lasciando intendere che Fotografia sarà un mix di intensità, verità e maturità artistica, in linea con il percorso di crescita che lo ha portato a diventare uno dei protagonisti assoluti della scena urban italiana.

Dopo i successi di Il coraggio dei bambini (2022) e Dio lo sa (2024), Geolier si prepara a un nuovo traguardo: il Geolier Stadi 2026, il suo primo tour negli stadi italiani. Un salto di livello che conferma l’artista come fenomeno culturale, oltre che musicale. Le date sono già ufficiali: Milano (13 giugno), Roma (19 giugno), Messina (23 giugno) e Napoli (26, 27 e 28 giugno), con le prime due serate al Diego Armando Maradona già sold out.

Il rapper, che vanta 89 dischi di platino, 37 d’oro, 1.5 miliardi di streaming e quasi 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, continua a battere ogni record, portando la sua lingua e la sua città nel cuore del pubblico italiano.

Il significato del brano

Con Fotografia, Geolier promette di mostrare una versione più riflessiva e personale di sé. Il titolo evoca l’idea di fermare un momento, uno scatto che racconta emozioni e frammenti di vita. Non un semplice singolo, ma l’anteprima di un album che si preannuncia come una narrazione intima e potente, capace di fondere melodia e street credibility.