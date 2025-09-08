PUBBLICITÀ

Si ritorna tra i banchi di scuola ed ecco che tra gli alunni iniziano a capeggiare volti e marchi ormai noti. Sì, perché tra i gadget scolastici campeggiano, in larga parte sugli altri, zaini, diari, quaderni e astucci di Geolier, SSC Napoli e gli amici Cucciolotti.

E al contempo è iniziata anche l’offerta che rivenditori specializzati e mercati rionali, che mettono a disposizione delle famiglie tutto ciò che serve ad una cifra anche piuttosto accessibile. Se per i libri bisognerà attendere l’inizio delle lezioni e astucci, penne e diari hanno costi minori: ma è sugli zaini che si concentrano maggiormente le attenzioni di bambini e adolescenti, e di conseguenza dei genitori. L’acquisto di zaini, astucci e diari prima di ogni inizio di anno scolastico è diventato ormai un vero e proprio rituale.

PUBBLICITÀ

Geolier primeggia anche tra i banchi di scuola: zaini, diari e quaderni del rapper i più venduti tra gli alunni

Uno zaino può arrivare a costare anche tra i 70 e i 100 euro. E per una famiglia con più figli a carico (e magari con gli stessi gusti), la spesa può diventare davvero esosa. «I quaderni costano intorno ai dieci euro, un astuccio può arrivare a quindici o venti e va poi aggiunto tutto il materiale di cancelleria come penne, matite, pennarelli, pastelli e gomme per cancellare. I miei figli frequentano le scuole elementari e le medie e oggi per l’acquisto degli zaini ho scelto di spendere qualcosa in più in modo tale che i ragazzi possano utilizzarli anche nei prossimi due o tre anni», sono le parole di un genitore.

I trend che definiscono gli articoli più di moda sono dettati anche dalle uscite al cinema di determinati film o cartoni animati che catturano l’attenzione dei più piccini. E se uno o l’altro zainetto va a ruba sugli scaffali dipende anche dal successo nelle sale dei film ai quali sono ispirati.

E se tra i maschietti va molto in voga Geolier così come i vari gadget del Napoli, tra le femminucce stanno sbancando molto quelli di Stitch, il noto volto Disney, nonché i sopracitati amici Cucciolotti. Per questi ultimi servono 30 euro nella versione asilo che comprende anche il pupazzetto all’interno. Nell’era in cui viviamo non può poi mancare lo zaino creato attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e ispirato al fenomeno cosiddetto Brainrot che descrive il deterioramento mentale dovuto all’eccessivo consumo di contenuti digitali di bassa qualità. Ma nonostante questa accezione completamente negativa i “meme” ispirati al Brainrot – diffusissimi su social come TikTok – sono entrati nel mondo della scuola attraverso zaini, diari e astucci che ne riportano le immagini e che sono estremamente richiesti dai giovanissimi e praticamente introvabili non solo a Napoli ma in tutta Italia e anche in Europa. Quindi ci si orienta su altro tenendo conto soprattutto dei prezzi.

Veri e propri investimenti quelli per l’inizio dell’anno scolastico

E a proposito di risparmio, ecco che un ruolo centrale lo ricoprono i mercati rionali, dove si possono trovare anche gli stessi articoli venduti nei negozi ma con un ricarico minore e quindi a costi più contenuti.

Tanto che molti negozi o bancarelle nei mercati rionali si sono organizzati: gli stessi gadget venduti a prezzo molto più contenuto per permettere alle famiglie di rientrare nelle spese e mirare, allo stesso tempo, ad un guadagno maggiore causato dall’incremento delle vendite e dal conseguente “proselitismo” di clienti, anche da altre parti fuori Napoli e Campania.

Insomma, quelli per l’inizio dell’anno scolastico sono diventati dei veri e propri investimenti.