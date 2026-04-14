Grande successo a Giugliano per il convegno su inclusività e integrazione: il welfare sostenibile al centro del confronto

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Si è svolto lunedì, presso la Sala Consiliare “Morlando” del Comune di Giugliano in Campania, il convegno dal titolo “Inclusività ed Integrazione: pilastri di un welfare sostenibile”, che ha registrato una straordinaria partecipazione e confermandosi come un momento di alto profilo istituzionale e sociale.

L’evento è stato promosso dal Comune di Giugliano in Campania su iniziativa dell’assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaca, Dott.ssa Bianca Perna, sotto il coordinamento tecnico-scientifico della Dott.ssa Angela Rosaria Caprio, Dirigente del Settore Servizi Sociali Istruzione e Cultura del Comune di Giugliano in Campania, con la collaborazione della segreteria organizzativa composta da Filomena Marra, Maria Iside e Alessandra Tuccillo. C’è stata anche la collaborazione con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, la Regione Campania e CONADI (Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza) Italia.

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La giornata è stata un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, professionisti e realtà del Terzo Settore, con l’obiettivo di costruire politiche sociali sempre più inclusive, integrate e sostenibili.

Ad aprire i lavori è stata l’Assessora Bianca Perna la quale ha sottolineato l’importanza di rafforzare le sinergie territoriali per affrontare in maniera efficace le sfide sociali contemporanee. Nel suo intervento, l’Assessora Perna ha evidenziato come “l’inclusione sociale e il welfare rappresentino due pilastri fondamentali per la costruzione di una società più equa e coesa”, ribadendo il ruolo centrale degli enti locali nel sostenere le fasce più vulnerabili. Ha inoltre sottolineato “la necessità di un nuovo approccio, capace di rimettere la persona al centro delle politiche pubbliche, parlando di un vero e proprio “nuovo umanesimo” del welfare”. Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessora Perna per l’ampia partecipazione e la qualità del confronto: un successo non solo per la presenza di autorevoli relatori, ma soprattutto per la profondità dei temi affrontati, tra cui pari opportunità, tutela dei minori, disabilità, migrazioni e contrasto alle discriminazioni.

Il cuore del convegno è stato rappresentato dalla sessione tecnica, articolata in diverse aree tematiche: dalle antidiscriminazioni razziali e pari opportunità, con il contributo del Direttore generale dell’UNAR Mattia Peradotto, alle politiche per minori e famiglie con Donata Bianchi, fino al tema della disabilità affrontato da Sissj Flavia Pirozzi. Ampio spazio è stato dedicato anche alle migrazioni e alle comunità Rom, con l’intervento di Catello Formisano, e alla lotta contro le discriminazioni di genere, tema trattato da Carlo Cremona.

L’evento è proseguito con una sessione formativa orientata alla condivisione di buone pratiche ed esperienze concrete, con l’obiettivo di promuovere modelli replicabili di intervento sociale.

Di grande rilievo anche gli interventi istituzionali, tra cui quelli dell’On. Loredana Raia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, del Dott. Andrea Morniroli, assessore alle Politiche sociali della Regione Campania, e della Senatrice Mariolina Castellone, Vicepresidente del Senato della Repubblica ed infine del sindaco di Giugliano Diego D’Alterio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al coordinamento tecnico-scientifico, alla segreteria organizzativa, agli operatori del sociale, alle associazioni e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Il convegno si conferma così come un importante punto di partenza per rafforzare il dialogo tra istituzioni e territorio e per costruire un modello di welfare capace di rispondere in modo efficace, inclusivo e sostenibile ai bisogni delle comunità.