Gestivano un market della droga in casa, doppio arresto a Marcianise

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La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato a Marcianise due cittadini italiani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, condotta attraverso mirati servizi di osservazione e pedinamento, ha consentito di individuare, nel centro cittadino, un appartamento utilizzato quale base per il confezionamento e la successiva distribuzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione dell’immobile, i poliziotti hanno rinvenuto 198 dosi di cocaina e crack, già confezionate e pronte per la cessione, per un peso complessivo superiore ai 50 grammi. All’interno dell’appartamento sono stati inoltre rinvenuti materiale e strumenti utilizzati per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, nonché una cospicua somma di denaro, sottoposta a sequestro.

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Uno dei due uomini è stato fermato all’interno dell’abitazione. Contestualmente, nei pressi dell’immobile, è stato individuato e fermato anche il secondo soggetto, ritenuto incaricato delle consegne, trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente destinata alla cessione.

Al termine degli accertamenti e delle perquisizioni, d’intesa con l’Autorità giudiziaria, i due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.