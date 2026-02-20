PUBBLICITÀ
HomeSport“Giada D'Antonio ha imparato a sciare con i tiktoker a Roccaraso”, bufera...
Sport

“Giada D’Antonio ha imparato a sciare con i tiktoker a Roccaraso”, bufera sulle parole a Rtl 102.5

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
“Giada D'Antonio ha imparato a sciare con i tiktoker a Roccaraso”, bufera sulle parole a Rtl 102.5
“Giada D'Antonio ha imparato a sciare con i tiktoker a Roccaraso”, bufera sulle parole a Rtl 102.5
PUBBLICITÀ

È polemica per una frase pronunciata in diretta radio da Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù al nord” su RTL 102.5. Nel commentare la mancata partecipazione alle Olimpiadi della giovane sciatrice napoletana Giada D’Antonio, costretta a rinunciare dopo la rottura del legamento crociato rimediata nell’ultimo allenamento prima dello slalom, lo speaker ha detto: “Ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso, immagino”.

Un riferimento ironico al caso mediatico che aveva coinvolto Roccaraso durante le festività natalizie, quando la località sciistica era diventata virale sui social per l’afflusso massiccio di visitatori. La battuta, però, ha sollevato critiche e acceso un acceso dibattito sui social.

PUBBLICITÀ

A intervenire è stata la stessa emittente con una nota ufficiale: “Nel corso della trasmissione, commentando la performance della sciatrice olimpica Giada D’Antonio, è stata utilizzata l’espressione: ‘La sciatrice napoletana ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso’. Si è trattato di un commento infelice, pronunciato senza alcuna intenzione di risultare offensivo”.

E ancora: “L’emittentesi legge ancora nella notaprende le distanze da qualsiasi interpretazione lesiva e ribadisce che non è mai nelle proprie intenzioni offendere persone o categorie o determinati territori nel corso dei programmi. Le scuse dello speaker sono arrivate anche in diretta nella giornata di oggi, 19 febbraio. Per questo motivo, RTL 102.5 ribadisce le proprie scuse a Giada D’Antonio e a chiunque si sia sentito offeso”.

Già durante la trasmissione era intervenuta Sara Calogiuri per stemperare i toni: “No, non credo proprio che sia così. Anche Emanuele Carocci è un ottimo sciatore ed è romano”. Una presa di posizione immediata, arrivata prima ancora del comunicato ufficiale diffuso nelle ore successive.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati