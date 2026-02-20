“Giada D’Antonio ha imparato a sciare con i tiktoker a Roccaraso”, bufera sulle parole a Rtl 102.5

PUBBLICITÀ

È polemica per una frase pronunciata in diretta radio da Luca Viscardi durante il programma “La famiglia giù al nord” su RTL 102.5. Nel commentare la mancata partecipazione alle Olimpiadi della giovane sciatrice napoletana Giada D’Antonio, costretta a rinunciare dopo la rottura del legamento crociato rimediata nell’ultimo allenamento prima dello slalom, lo speaker ha detto: “Ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso, immagino”.

Un riferimento ironico al caso mediatico che aveva coinvolto Roccaraso durante le festività natalizie, quando la località sciistica era diventata virale sui social per l’afflusso massiccio di visitatori. La battuta, però, ha sollevato critiche e acceso un acceso dibattito sui social.

A intervenire è stata la stessa emittente con una nota ufficiale: “Nel corso della trasmissione, commentando la performance della sciatrice olimpica Giada D’Antonio, è stata utilizzata l’espressione: ‘La sciatrice napoletana ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso’. Si è trattato di un commento infelice, pronunciato senza alcuna intenzione di risultare offensivo”.

E ancora: “L’emittente – si legge ancora nella nota – prende le distanze da qualsiasi interpretazione lesiva e ribadisce che non è mai nelle proprie intenzioni offendere persone o categorie o determinati territori nel corso dei programmi. Le scuse dello speaker sono arrivate anche in diretta nella giornata di oggi, 19 febbraio. Per questo motivo, RTL 102.5 ribadisce le proprie scuse a Giada D’Antonio e a chiunque si sia sentito offeso”.

Già durante la trasmissione era intervenuta Sara Calogiuri per stemperare i toni: “No, non credo proprio che sia così. Anche Emanuele Carocci è un ottimo sciatore ed è romano”. Una presa di posizione immediata, arrivata prima ancora del comunicato ufficiale diffuso nelle ore successive.