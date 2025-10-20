PUBBLICITÀ
Gianni Fiorellino presenta il libro “Solo se c’è amore”, appuntamento al CC Grande Sud di Giugliano

Venerdì 24 ottobre alle ore 18, Gianni Fiorellino incontrerà i fan al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano. Durante l’appuntamento, Gianni Fiorellino presenterà il suo primo libro Solo se c’è amore. Un’opera intensa che racconta il percorso di vita dell’artista, fatto di passione, sacrificio e sentimento. A seguire uno showcase speciale, in cui Gianni eseguirà alcuni dei suoi brani più amati. L’incontro, a ingresso completamente libero, sarà un’occasione unica per conoscere da vicino il lato più autentico di Fiorellino.

Ma le date da segnare in rosso sul calendario non finiscono qui: il 23 ottobre a Mugnano di Napoli, alle 21.30, nel piazzale Cesare Pavese, si terrà l’attesissima data conclusiva del “Vai Tour”. Un grande spettacolo dal vivo, anch’esso gratuito, con il quale l’artista chiuderà il tour estivo insieme al suo pubblico.

