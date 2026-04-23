Il Coca-Cola Pizza Village cambia location, l’edizione 2026 si terrà a Pozzuoli

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Il Coca-Cola Pizza Village cambia scenario e si prepara a una nuova edizione lontano da Lungomare Caracciolo e dalla Mostra d’Oltremare. Dopo anni legati a questi luoghi simbolo, la manifestazione approda a Pozzuoli, dove animerà il Lungomare Pertini dal 7 al 12 luglio 2026. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma le anticipazioni ormai delineano con chiarezza il nuovo corso dell’evento.

Per sei giorni, dalle 18 fino a notte inoltrata, il lungomare flegreo si trasformerà in uno spazio aperto dedicato al gusto e all’intrattenimento. L’accesso sarà libero, sia per visitare gli stand sia per seguire il programma di spettacoli. Accanto alle pizzerie protagoniste, non mancheranno incontri, degustazioni guidate, momenti formativi e ospiti dal mondo dello spettacolo, in un mix ormai tipico della manifestazione.

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Nel tempo, il format ha superato la dimensione puramente gastronomica, diventando un racconto più ampio della cultura partenopea, capace di valorizzarne tradizioni e creatività.

Parallelamente, il progetto continua a espandersi oltre i confini locali. Il tour 2026 toccherà diverse città, tra cui Roma e Milano, fino ad arrivare a tappe internazionali come Berlino e Londra. Un percorso che conferma il ruolo della pizza napoletana come simbolo riconosciuto a livello globale.

Con lo sguardo rivolto al golfo e a uno dei panorami più suggestivi della regione, l’edizione 2026 si presenta come un nuovo capitolo, pronto a coniugare tradizione e rinnovamento.