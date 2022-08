Mykonos parla napoletano, cena spettacolo con Gigi D’Alessio sull’isola greca

Gigi D’Alessio in concerto al Bordello Mykonos, l’esibizione è prevista per l’8 agosto. Ad annunciarlo è lo stesso cantante su social. Si tratta di una cena spettacolo nel famoso locale dell’isola greca. Sono tanti i napoletani che ogni estate frequentano l’isola e sicuramente il locale sarà tutto esaurito.

Gigi D’Alessio terrà un concerto a Baia Domizia, nell’Arena dei Pini 2022.

A confermarlo è l’amministrazione comunale di Cellole, guidata dal sindaco Guido Leone: il primo cittadino ha comunicato che il cantante napoletano si esibirà in concerto il prossimo 19 agosto. Ma non solo. Visto il sold out Gigi ha annunciato che si esibirà anche il 20 agosto, sempre nell’Arena.

“Sarà un evento storico – afferma il Sindaco di Cellole Di Leone – Siamo sicuri che la presenza di Gigi D’Alessio all’Arena dei Pini lascerà il segno, il suo ultimo concerto è andato in eurovisione e tra poco sarà sul nostro palco, sarà nella nostra Arena”. I biglietti saranno disponibili da martedì 12 luglio su TicketOne, Go2 e presso tutti i rivenditori autorizzati.