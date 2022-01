Gigi D’Alessio papà per la quinta volta, reazione indispettita di Anna Tatangelo

Nessuna reazione, nemmeno un cenno, totale indifferenza. Questa la reazione che Anna Tatangelo ha avuto, almeno pubblicamente sui social, dopo l’annuncio della quinta paternità da parte di Gigi d’Alessio, suo ex. La storia tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo è stata piena di alti e bassi.

La reazione di Anna Tatangelo

Dopo l’amore iniziale da cui è nato il figlio, c’è stato un periodo difficile che sembrava essere alle spalle, poi la rottura definitiva. Poco dopo Gigi ha incontrato Denise Esposito, che è rimasta incinta poco dopo, con grande sorpresa di Anna la quale non si aspettava che Gigi si mettesse alla spalle la loro storia così presto. Eppure anche lei è andata avanti e si è fidanzata con il cantane Livio Cori.

Dalle sue ultime stories sappiamo che ha trascorso la giornata a Roma con il figlio Andrea, assente quindi a Napoli per il lieto evento. Nel primo pomeriggio di lunedì, quando Denise ha dato alla luce il bambino, la Tatangelo ha pubblicato una storia su Instagram per fare gli auguri a Michelle Hunziker nel giorno del suo compleanno ma per Gigi niente. Una reazione provocante ed indispettita.

È nato il quinto figlio di Gigi D’Alessio, primo con Denise Esposito

Dopo aver annunciato la separazione definitiva da Anna Tatangelo lo scorso marzo 2020, Gigi D’Alessio è andato oltre. L’artista partenopeo ha iniziato una storia con la giovane Denise Esposito, cercando di rimanere lontano dai riflettori. Tuttavia, dopo le illazioni sempre più insistenti, i due hanno deciso di ufficializzare la loro storia, non nascondendosi più alla luce dei riflettori, anche perché ormai sarebbe stato impossibile. Nell’estate del 2021, infatti, la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa. Sulle pagine di Novella2000, D’Alessio aveva affermato: “Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è una ragazza dolcissima viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior.” E proprio ieri, nelle loro vite è arrivato Francesco.

Nato Francesco D’Alessio: il messaggio di Ilaria

Per un augurio speciale anche la figlia, Ilaria D’Alessio, nata dall’unico matrimonio del napoletano. La ragazza ha scritto: “La certezza della mia vita sono sempre stati gli uomini e oggi se ne è aggiunto un altro. Benevenuto bro ” pubblicando la foto postata dal padre.