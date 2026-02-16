PUBBLICITÀ

Grande gioia per Nancy Coppola. La cantante ha annunciato la gravidanza con il compagno Angelo Pezzella.

La cantante neomelodica ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Nancy Coppola, ha ufficializzato l’attesa di un figlio. L’annuncio, arrivato tramite i social media nel febbraio 2026, è stato ben lieto ai fans.

La notizia segna una nuova fase per l’artista partenopea, legata sentimentalmente al nuovo compagno Angelo Pezzella.

Gioia per Nancy Coppola, la cantante annuncia la gravidanza: “Un miracolo cresce dentro me”

Nonostante la gioia attuale, i primi tre mesi di gestazione sono stati critici. La cantante ha rivelato di aver vissuto momenti di estrema fragilità fisica ed emotiva, che l’hanno costretta a un ritiro forzato dalle scene e dai social: «Sono stati mesi intensi, silenziosi, pieni di paura ma anche di speranza. Mesi duri, segnati da minacce d’aborto che mi hanno costretta a restare a riposo.», ha dichiarato Nancy Coppola su Instagram. Il superamento del primo trimestre rappresenta per la coppia la fine del periodo di pericolo critico.

Dopo la fine del matrimonio con Carmine, da cui sono nati i primi due figli (Vincenzo e Giulia), Nancy ha ritrovato stabilità affettiva accanto ad Angelo Pezzella. La relazione, vissuta inizialmente con discrezione, è ora suggellata dall’arrivo di quello che l’artista definisce un «miracolo».

Nancy Coppola, nota al grande pubblico per la partecipazione all’Isola dei Famosi 2017 (dove si classificò quarta), ha costruito negli anni un solido ecosistema imprenditoriale tra musica e cinema. Oggi, la sua priorità sembra essere la tutela della famiglia: «La paura ha lasciato spazio alla gratitudine. Le lacrime hanno fatto posto ai sorrisi».

L’annuncio ha generato un’ondata di supporto da parte dei fan e dei colleghi del mondo dello spettacolo, confermando il forte legame della “mamma cantante” con la sua community.

