Giugliano. La Notte bianca è un mezzo flop, negozi chiusi e poca gente in strada: bene gli eventi in fascia costiera

All’indomani dalla tanto attesa ‘Notte bianca’ a Giugliano è scoppiata la polemica in città. Il malcontento sembra essersi diffuso anche tra molti commercianti che speravano in un incremento delle vendite durante questo Natale. Complice un po’ il freddo, il mancato coinvolgimento dei commercianti, l’organizzazione approssimativa e gli artisti di non grande calibro coinvolti ed ecco che la notte bianca si è trasformata in un mezzo flop. Poche, infatti, le persone in strada. Gli spettacoli sono iniziati troppo tardi, nessuno dei commercianti è rimasto aperto. “Molti commercianti non sono stati avvisati in tempo, dovevamo organizzarci con straordinari del personale invece non abbiamo saputo niente o in ritardo”, dice un esercente di via Roma. Gli spettacoli sono iniziati troppo tardi, solo in piazza Annunziata c’era un po’ di gente mentre piazza Gramsci e piazza Matteotti erano vuote. Lo spettacolo di Francesco Cicchella che doveva tenersi in piazza Matteotti è stato spostato poche ore prima dell’esibizione in piazza Annunziata, accorpandolo a quello di Monica Sarnelli.

Le polemiche dell’opposizione

Francesco Iovinella ha esordito: “Non riesco a trovare parole adatte stamattina in merito all’ennesimo fallimento di ieri. Mi dovete perdonare, ma davvero sono rimasto sconfortato. Sono avvilito da tanta arroganza, presunzione e mancanza di rispetto verso la città tutta. Paradossalmente, hanno mancato di rispetto in primis a loro stessi. Perché loro sono i rappresentanti istituzionali e se è questo il volto della città …allora hanno completamente fallito! Che ne prendesse atto”. Luigi Sequino ha commentato: “Il fallimento di Pirozzi e la differenza tra spreco e risparmio. Quando si riescono a fare le stesse cose spendendo meno soldi si risparmia. Quando per risparmiare le cose si arrangiano, mal organizzano, non si pubblicizzano, non si spende meno bensì si spreca anche quello che si è investito. Questo è successo ieri a Giugliano. Una notte che tutto è stata tranne che bianca. Poca gente in giro, negozi chiusi. Un fallimento totale”. Paolo Conte ha aggiunto con tono ironico: “Una città davvero responsabile in questa Notte bianca a Giugliano. Non si sono creati assembramenti, zero rischi di contagio. La gente è rimasta a casa. Ha prevalso il senso di responsabilità”.

Il commento del sindaco Pirozzi

La ‘Notte bianca’ ha scatenato la polemica della minoranza. C’è invece un’altra parte della città contenta della programmazione degli eventi natalizi. Il Villaggio di Babbo Natale, lungo la fascia costiera, è un successo. I bambini, non solo del posto, ma anche del centro e dei Comuni limitrofi stanno raggiungendo l’attrattiva natalizia con entusiasmo. Il sindaco Nicola Pirozzi è soddisfatto del risultato ottenuto: “La risposta dei cittadini, i sorrisi dei bambini, i ringraziamenti degli adulti che hanno apprezzato la sobrietà e la qualità di “questo” Natale. Risparmiando risorse, ma garantendo comunque tanti spazi di aggregazione e tante iniziative divertenti per tutti. Il villaggio di Babbo Natale in fascia costiera, il concerto e gli spettacoli in centro città, in piena sicurezza. Le luminarie a fare da sfondo, la collaborazione dei commercianti e tanti apprezzamenti da quella Giugliano che vuole rinascere. Proprio dai cittadini ho ricevuto la prova che la città reale è diversa e distante da chi vuole solo costruire trame e alzare polveroni inutili e sterili. E’ insieme a quel paese reale che lavoro quotidianamente per migliorare questa città. Perché lo vogliamo più di qualsiasi altra cosa”. La fascia tricolore ha proseguito: “Le forze dell’ordine hanno dimostrato ancora una volta attaccamento alla divisa e amore per il territorio. Quest’anno, nonostante i tagli, possiamo dire di aver garantito un a Natale di qualità. E per la prima volta, e lo scrivo con un pizzico di orgoglio, è stato Natale anche in fascia costiera come mi hanno spiegato centinaia di cittadini soddisfatti per la qualità degli eventi in quella parte di territorio. Si può fare di più, faremo di più. Ma l’aspetto importante resta quello della consapevolezza che è iniziato un nuovo percorso”.